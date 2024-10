Víctima de funcionario sufrió daño severo

Ciudad de México.- El coordinador de Fortalecimiento Institucional de la SCJN, Ricardo Márquez Blas -quien fue detenido la tarde del martes por autoridades capitalinas- presuntamente intentó abusar sexualmente de su chofer, una joven de 36 años de edad -cuyo nombre se omite por protección a la víctima- que comenzó a laborar en la institución apenas en junio como técnica en seguridad.

La mujer declaró ante el Ministerio Público del caso que fue asignada como chofer de Ricardo Márquez Blas y que el 12 de agosto de 2024, al ingresar a la oficina, Márquez Blas le dijo que cerrara la puerta y en algún momento comenzó a agredirla sexualmente. La víctima afirmó que entró en shock y tenía miedo, no supo qué decirle. Ella le decía: ‘No, maestro, me tengo que ir’, pero Márquez Blas no le respondía y continuó.

De acuerdo con la víctima, tras realizarle varios tocamientos, Márquez Blas la soltó y se retiró de la oficina.

Derivado de un estudio de sicología, practicado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se detectó que la afectada sufrió daños por los hechos que vivió, por lo que se le sugirió asistir a un tratamiento especializado.