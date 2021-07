Víctimas de secuestro aumentan 2.6% en junio: Isabel Miranda

Las víctimas de secuestro en el país aumentaron 2.6%, al pasar de 115 en mayo a 118 en junio pasado, reportó este martes la organización Alto al Secuestro.

Al presentar su informe mensual, la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, informó que los estados con mayor incidencia del delito de secuestro en junio fueron: Estado de México, con 16 casos; Veracruz, 9; Sinaloa, 9 y Michoacán, 7, en cifras absolutas.

En conferencia de prensa virtual, Miranda de Wallace alertó de un repunte de secuestros en Sinaloa, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Colima y Guerrero.

En contraste, en Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Guanajuato, Nayarit, Oaxaca, Tamaulipas y Tlaxcala disminuyeron.

Si se compara el primer semestre de 2021 con el mismo periodo del año pasado, Miranda de Wallace afirmó que hay una disminución de 14% del delito de secuestro.

CASO DE BRENDA QUEVEDO

Por otra parte, la activista acusó al titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, Netzai Sandoval Ballesteros, hermano de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, de presionar al juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México para dejar en libertad a Brenda Quevedo Cruz, cuya participación en el secuestro de su hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda, está acreditada.

Ante ello, la presidenta de Alto al Secuestro solicitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ordenar que transcurra el proceso apegado a la ley y se tomen las medidas necesarias para que esto ocurra.

"Hoy le solicito respetuosamente, no permita que se presione a jueces y magistrados, por parte del titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, es decir que no utilice el influyentismo del que presume Netzai Sandoval.

"Ejemplo de ello es la reunión que tuvo vía zoom con el juez de la causa, para presionarlo cuando esto no es su función; incluso presentándole una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal", dijo.

"Confío en que será congruente con su discurso y actuará para cumplir la Constitución y para que se administre la justicia de forma honesta", añadió.

Miranda de Wallace consideró que el cambio de medida cautelar de Brenda Quevedo Cruz es improcedente "porque está probada su participación en el secuestro agravado de Hugo Alberto Wallace Miranda, desde la planeación y ejecución de su secuestro, además fue quien, con la finalidad de obtener un rescate tomó fotografías al cuerpo sin vida de mi hijo, editándolas para aparentar que seguía con vida, elaborando los comunicados de rescate, mismos que realizó en su computadora para enviármelos como prueba de vida para solicitar su rescate".

Dijo que el próximo viernes se realizará la revisión de la medida cautelar del caso de Brenda Quevedo Cruz, quien pretende llevar su proceso penal en libertad.