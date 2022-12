Víctimas del multihomicidio en la Narvarte denunciarán a exprocurador

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- La defensa legal de las víctimas del multihomicidio de la Narvarte, denunciarán este jueves al exprocurador capitalino Rodolfo Ríos Garza y al ex jefe de la Policía de Investigación (PDI) Raúl Peralta, por presuntamente cometer omisiones e irregularidades en la investigación del crimen que ocurrió hace más de 7 años. Y es que señalaron que la FGJ no ha iniciado esta indagatoria como parte de los actos de investigación a los que se comprometieron.

"Ayer (martes) nos informaron que esto no se ha investigado cuando creíamos que así estaba y que estábamos en ese entendido, por esa razón el día de mañana (jueves) vamos a presentar una denuncia formal por estos hechos", dijo Héctor Pérez abogado del caso.

Recordó que la Comisión de Derechos Humanos solicitó que los exservidores públicos fueran investigados a través de la recomendación que emitió sobre el caso.

Además del exprocurador y del jefe de la PDI, señalarán al exsubprocurador Edmundo Garrido y al ex fiscal de Homicidios Marco Reyes, quienes estuvieron a cargo de la investigación del asesinato de Rubén Espinosa, Yesenia, Mile, Alejandra y Nadia.