¿Víctimas pueden quitarse pagos y hostigamientos de Montadeudas?

Las víctimas de los llamados montadeudas se cuestionan si el endeudamiento, que se vuelve impagable, en algún momento desaparecerá de sus vidas, así como la extorsión, amenazas, hostigamiento e inclusive difamación que este método conlleva.

De acuerdo con un informe emitido por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México el pago a las aplicaciones de cobro ilegítimo puede ser suspendido si:

- El cobro de las supuestas deudas lo realizan mediante actos de violencia, mecanismos de hostigamiento o intimidación.

- Solicitaste un préstamo y te piden una cantidad por adelantado, pero no otorgan el préstamo.

- Te piden un adelanto, pero no te depositan completo y te cobran.

- No solicitaste dinero, pero te depositaron y te cobran por descargar la app.

- Descargaste la app, no solicitaste préstamo, no lo recibiste y te cobran.

- Te pusieron como referencia o te encuentras en la lista de contactos de un deudor y te cobran.

Mutan y aumentan apps. Las aplicaciones de cobro ilegítimo o montadeudas, luego de ser atacadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) en un operativo, mutaron, cambiaron de nombre o de plataforma para continuar operando de manera ilegal.

Datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia revelaron que en un periodo de 48 horas subieron a 313 las aplicaciones de montadeudas detectadas (el 19 de agosto eran 265), y que tras el operativo los reportes de víctimas aumentaron.

En conferencia de prensa, el titular del Consejo Ciudadano, Salvador Guerrero Chiprés, destacó que hasta el 16 de agosto, fecha en la que se realizaron los operativos en la capital del país, el promedio diario era de 48 denuncias al organismo, después aumentó a 74 todos los días.