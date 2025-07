Video | Captan a Miguel Ángel Yunes en Italia

Miguel Ángel Yunes Linares fue captado en el Club de Playa Conca del Sogno ubicada en la Bahía de Recommone (Massa Lubrense) en Italia.

El senador expanista, quien fue fundamental en la aprobación de la reforma judicial al votar con el oficialismo y traicionar al PAN para lograr la mayoría calificada, aparece en un video de 12 segundos en un ambiente festivo.

A través de un video difundido por La Saga señala que Miguel Ángel Yunes estaba consumiendo champaña de 2 mil euros y langosta, según lo mencionado por la conductora, Adela Micha.

"Miguel Ángel Yunes en modo austero. Se encuentra en estos momentos en Capri, en el Club de playa Conca del Sueño, consumiendo Champaña de 2000 euros y Langosta, y pidiendo música de Mariachi para no extrañar. ¿Y la austeridad apá?" ¿disfrutando lo votado?, escribió el medio a través de sus redes sociales.

Captan a Yunes en lujoso viaje, en Capri, Italia



Miguel Ángel Yunes Linares fue exhibido en Capri, en el club de playa Conca del Sogno, esto a unos meses de la polémica que generó por el voto de la reforma judicial. Según los reportes, estaría de vacaciones y habría... pic.twitter.com/G382pc9dQY — Político MX (@politicomx) July 23, 2025

El club de playa se presume como "un día en el paraíso", donde se puede disfrutar de vista a la playa y "una bodega a la altura de los comensales más exigentes".Esta no sería la primera vez que "Los Yunes" son captados dándose gustos ostentosos, anteriormente,Márquez y su padre,Linares, fueron vistos en el Bar "The Library", otro sitio lujoso en Madrid, España.Apenas, el pasado 20 de julio, durante la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena fueron abucheados padre e hijo, ya que según los militantes no son acordes a los valores del partido.