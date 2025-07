IMCO alerta sobre riegos de la centralización de CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encuentra en un proceso de reestructuración institucional después de una década, el cual contempla la reintegración de sus subsidiaras operativas en una sola entidad.

La transformación, derivada de la reforma energética de 2024/2025, tiene el objetivo de simplificar la organización interna, fortalecer la conducción estatal del sector eléctrico y mejorar la eficiencia en la operación de la empresa mexicana.

Por ello, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó la situación financiera de la CFE, señalando que las subsidiarias de generación constantemente reportan pérdidas por más de 62 mil millones de pesos en 2024.

Indicó que "si bien las empresas CFE Generación VI y CFE Generación II han tenido resultados positivos, al considerar los resultados netos de 2024 de todas las subsidiarias de generación se obtiene una pérdida de 62.73 mmdp a precios constantes de 2025".

De acuerdo con el IMCO, las empresas con mayores utilidades netas de los últimos cuatro años fueron CFE Generación VI, con un resultado de 95.41 mmdp, y CFE Transmisión, con una cifra de 26.03 mmdp a precios constantes.

Las subsidiarias que registraron menores ingresos son: CFE Suministro de Servicios Básicos, con una pérdida de 135.41 mmdp, y CFE Generación IV, con un resultado de 125.72 mmdp, entre 2021 y 2024.

La situación financiera de las subsidiarias revela un panorama complejo para la empresa de electricidad.

La primera implicación que se destaca es que las subsidiarias de generación no han sido rentables en los últimos años, por lo cual, el Estado mexicano tiene la obligación legal de controlar al menos el 54% de la generación eléctrica en el país, ante esta situación, la CFE anunció planes de inversión para este segmento.

El análisis también destaca que se deben minimizar el riesgo que la reintegración se use para priorizar el acceso a las redes eléctricas y la energía eléctrica controlada por la CFE en detrimento de otros participantes del mercado y consumidores.

Los resultados financieros de las extintas subsidiarias han provocado que la reintegración no sea solamente un acto administrativo, sino que esté acompañado de estrategias diferenciadas para cada segmento.

Este nuevo panorama para la CFE debe guiar su actuación protegiendo los núcleos rentables y corrigiendo gradualmente las ineficiencias persistentes en la generación eléctrica.

Por lo anterior, el Instituto Mexicano para la Competitividad propone:

Integrar una contabilidad segmentada y transparente por función operativa.

Retomar el programa de retiro de centrales.

Beneficiarse de la figura de proyectos mixtos y del suministro privado con contrato a largo plazo con la CFE.

Priorizar la inversión en transmisión eléctrica como eje de la nueva CFE.

Garantizar los recursos para ejecutar las obras de infraestructura de redes eléctricas instruidas por la Secretaría de Energía.