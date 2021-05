VIDEO: AMLO retoma acercamiento con simpatizantes y carga a una bebé

Al finalizar su recorrido de supervisión de carreteras por el norte de Veracruz y la Huasteca Potosina, el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó su costumbre de acercarse a sus simpatizantes, e incluso cargó y besó en la cabeza a una bebé.

En un video difundido en sus redes sociales y acompañado por la familia de la menor -todos sin cubrebocas- el titular del Ejecutivo terminó su gira de trabajo privada de fin de semana por el norte de Veracruz y la Huasteca Potosina, donde señaló que estas carreteras han estado abandonadas desde hace mucho tiempo.

En el breve video, el presidente López Obrador señaló que debido a que se estaban reuniendo "mucha gente" no podría continuar con la grabación.

Las autoridades sanitarias del gobierno federal han recomendado seguir manteniendo las medidas de sana distancia ante la pandemia del Covid-19.

"Estamos en el tramo de Pánuco a Tampico, supervisando estas carreteras que están abandonadas desde hace mucho tiempo. Me acompaña el subsecretario de Comunicaciones, Jorge Nuño que está aquí con nosotros.

"Pero miren lo que nos encontramos aquí, esta familia, y esta nena que se llama Maya, que es bellísima. Bueno ya aquí se está reuniendo mucha gente, ya no voy a poder continuar, pero decirles que estamos finalizando nuestra gira, supervisando caminos del norte de Veracruz y de la Huasteca", dijo.

Ayer sábado, la Secretaría de Salud (Ssa) informó que se han registrado 2 millones 395 mil 330 casos de contagios por coronavirus en México y se contabilizan 221 mil 597 fallecimientos por esta pandemia.

El presidente López Obrador detalló que momentos antes estuvo en Ciudad Valles, San Luis Potosí, y que se dirigiría a Tampico, Tamaulipas para tomar un avión comercial para regresar a la Ciudad de México.

"Estuvimos hace un momento en Ciudad Valles y ahora ya vamos de regreso a la Ciudad de México. Vamos a tomar un avión en Tampico. Un saludo cariñosísimo", comentó.