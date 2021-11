VIDEO: Así funciona el pasadizo secreto del "búnker" de Aureoles en casa de Gobierno de Michoacán

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, mostró este viernes a través de un video cómo es que funciona el pasadizo secreto del llamado "bunker" en la Casa de Gobierno en donde residía Silvano Aureoles durante su administración.

El pasado 10 de noviembre se dio a conocer que el exgobernador vivía en un búnker habilitado con muros y ventanas con blindaje antibalas, así como un pasadizo secreto a manera de ruta de escape.

En el material compartido por Ramírez Bedolla en Twitter, un mueble de madera semejante a un soporte para televisión es desplazado por un mecanismo electrónico, donde una escalera oculta da hacía una salida con dos gruesas puertas metálicas, que dan hacía una cancha de basquetbol y un pasillo rumbo a los helipuertos oficiales.

Miren el cuarto principal de la casa de gobierno, como les dije, yo no viviré en este búnker pic.twitter.com/O9Yz2y7XIM — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) November 19, 2021



"No le hice ni un solo arreglo": Silvano Aureoles

Al revelarse las modificaciones a la casa de Gobierno donde han habitado varios mandatarios estatales, el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, aseguró que la casa de Gobierno en donde vivió durante su administración (2015-2021) no se trata de un "búnker", además de que durante su estadía en la residencia, no hizo ninguna modificación al inmueble.

"No le hice ni un solo arreglo en los tres años que estuve viviendo ahí. Nada de lo que hay en esa casa se construyó en mi administración", aclaró el exmandatario a través de Twitter.