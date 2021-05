VIDEO: Así inauguraron Ebrard, Calderón y Mancera la Línea 12 del Metro en 2012

Cuando en octubre de 2012 se inauguró la Línea 12 del Metro, el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal y actual canciller, Marcelo Ebrard, señaló "una incertidumbre muy grande de tipo financiero" en los procesos para construir la obra.

En el acto de inauguración, junto al expresidente Felipe Calderón, Ebrard destacó el proyecto inmenso para la Ciudad de México.

"Es un proyecto inmenso para la Ciudad de México. Estamos hablando, sólo de lo que hace a la obra, de cerca de 24 mil millones de pesos. Esa es la gran concentración de recursos y de esfuerzos que la Ciudad de México decidió hacer en torno a esta obra.

"Y una obra que está pensada para cambiar la movilidad a largo plazo. Por eso es la línea más larga y resultó también la más compleja (...) porque atravesamos nueve tipos de suelo, ya se imaginan, porque hubo que utilizar diferentes tecnologías, desde el escudo, muro milán, superficial", expresó Ebrard en la estación Parque de Los Venados.

Asimismo, hace 9 años, el ahora secretario de Relaciones Exteriores, quien estaba acompañado de su esposa Rosalinda Bueso, mencionó que para la construcción de la Línea Dorada del Metro se tuvo que atravesar "por numerosos juicios en la zona ejidal de Tláhuac y otras partes para expropiar cada predio".

En su momento, Ebrard indicó que se tuvo que "concentrar mucha adrenalina, algo que no se contabiliza pero creo que fue la inversión mayor".

En su intervención de 2012 frente a Miguel Ángel Mancera, entonces jefe de Gobierno electo, el canciller Ebrard agradeció a la ciudadanía por apoyarlos "no solo como contribuyentes", sino con paciencia. Mancera sólo hizo el recorrido de inauguración y no pronunció ningún mensaje en el evento.

También agradeció a los legisladores por los recursos puestos a disposición al Gobierno del entonces Distrito Federal. Envió un agradecimiento en especial a los políticos del PRD, del PT y de Movimiento Ciudadano.

"También queremos darle las gracias, y por eso está el día de hoy aquí, además de ser esta una obra nacional, al presidente Calderón, porque nos faltaban dos mil millones de pesos y él ordenó que se incorporaran al presupuesto", expresó Ebrard ante aplausos de empresarios y políticos como Mario Delgado.

También Ebrard reconoció al ingeniero Bernardo Quintana, quien dirigió al consorcio que entregó la obra. También Ebrard destacó el trabajo de la empresa ICA, al ingeniero Carlos Slim, y a Grupo Carso.

El canciller aplaudió a los franceses de ALSTOM, además que destacó la figura de José Antonio Meade y Dionisio Pérez-Jácome, secretarios de Hacienda y Transportes, respectivamente, en el sexenio de Calderón.

"Ha sido una enorme obra. Hace muchos años que no hacíamos una obra de este tamaño entre todas y entre todos. Ganó el concurso un consorcio mexicano liderado por mexicanas y mexicanos y el día de hoy tenemos el orgullo de entregar esta obra al pueblo de la Ciudad de México, una obra completa, terminada, con la tecnología más avanzada del mundo.

"Estamos muy orgullosas y orgullosos de nuestros ingenieros, de nuestras ingenieras, de nuestros trabajadores que hicieron esta obra y de todas y todos. Esto es una muestra del optimismo y la confianza que debemos tener en nuestro pueblo y en la grandeza de México", concluyó el canciller cuando inauguró la línea 12 del Metro en 2012.

En la inauguración de ese año, Felipe Calderón agradeció a Ebrard por su obra, visión y empeño por sacar adelante el proyecto "que está llamado a revolucionar el transporte y la movilidad de los capitalinos en el sur".

Calderón mencionó que esa obra de ingeniería competía con las mejores del mundo y señaló que era partidario de "la enorme importancia" invertir en sistemas de transporte colectivo por su impacto progresivo.

"Este proyecto no sólo exigió lo mejor de la ingeniería mexicana, que vaya que tenemos una gran calidad en las y en los ingenieros mexicanos, sino también una ardua labor de concertación social, porque como ha descrito el jefe de Gobierno, fueron muchos los problemas que se tuvieron que resolver, las resistencias que se tuvieron que vencer, los obstáculos que se tuvieron que superar.

"Como queda evidente ante los ojos de todos, vaya que ha valido la pena", expresó Calderón.

Asimismo, mencionó "el impacto social y económico" de la ampliación del Metro que "compensa con creces" todo el esfuerzo realizado.

"Gracias a esta Línea 12, va a mejorar notablemente la calidad de vida de la gente, de los habitantes de Tláhuac, de Milpa Alta, de Xochimilco, de Iztapalapa, de Coyoacán, de Benito Juárez, quienes habitamos en Álvaro Obregón.

"Medio millón de capitalinos van a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo en sus traslados. Podrán convivir más horas con familiares y amigos. La importancia de devolverle a la gente una hora diaria de su vida", señaló Calderón en la inauguración.

Con la obra, Calderón destacó acciones en favor del medio ambiente.

la noche de este lunes el puente de la estación Olivos, perteneciente a la Línea 12 del Metro, colapsó con todo y vagones dejando un saldo de 23 muertos y 65 lesionados.