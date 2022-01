VIDEO: Cierra la comunidad del CIDE carretera México-Toluca

Al grito de "Más ciencia, menos obediencia" y "Autonomía universitaria", la comunidad estudiantil del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) esta mañana, apenas pasadas las 9 horas, cerró la carretera México-Toluca en dirección hacia la Ciudad de México, en protesta por las reformas al Estatuto General de esa institución que esta mañana en sesión extraordinaria pretende realizar la Asamblea General de Asociados del CIDE, convocados por la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla.

En su participación, el investigador del CIDE, Jean Meyer dijo: "no hay que fijarse exclusivamente en la cuestión de que el actual director ilegal del CIDE se va a quedar o no, la batalla es larga, va a ser una guerra de trincheras de muchos años, así que habrá que continuar este combate y al final estará la victoria", señaló el intelectual que afirmó que éste un movimiento de toda la comunidad: trabajadores, estudiantes y profesores, y reiteró que está apoyado en este día, físicamente por delegaciones de 14 universidades públicas del país, empezando por la gran universidad de Guadalajara.

Previo a que los cideítas cerrarán la vía portando una manta que dice "Alto al asalto al CIDE", la profesora e investigadora Catherine Andrews aseguró: "estamos aquí para protestar, nosotros no queremos nada fuera de este mundo, queremos que se respeten las normas, eso es lo único, queremos que nos dejen trabajar, enseñar, aprender".

En la entrada de la institución educativa, Andrews dijo que las dos reformas que se proponen para hoy en la Asamblea son: para reparar la ilegalidad del estado en el nombramiento del doctor Romero y, dos, reparar la ilegalidad en el nombramiento del Dr. (Jordy) Micheli en la secretaria académica.

"Es decir, estamos ante atropellamientos a los estatutos del CIDE, la asamblea de profesores pide encarecidamente al Dr. Romero y a la doctora Álvarez-Buylla que dejen de atropellar nuestros estatus, que regresemos a la legalidad", dijo Andrews y agregó que las instalaciones del CIDE están cerradas aunque no hay motivo para ese cierre.

"El único motivo es porque el doctor Romero no quiere y no puede enfrentar la decisión de la comunidad que es unánime, mantiene cerradas las instalaciones por su propia cobardía y porque no está dispuesto a darnos la cara con sus arbitrariedades y sus ilegalidades", señaló Andrews quien fue destituida por el Dr. Romero Tellaeche de su cargo en la Secretaria Académica del CIDE.

La comunidad estudiantil asegura, además, que si los miembros de la Asamblea General de Asociados avala las reformas de Álvarez-Buylla, permanecerán en el bloqueo de la carretera México-Toluca. Y reiteraron el apoyo de universidad de Nuevo León, Oaxaca, Hidalgo, Nayarit, Morelos, Jalisco y Chihuahua.

Comunidad del #CIDE cierra la carretera México-Toluca en ambos sentidos pic.twitter.com/BfeKL1EjyP — El Universal Cultura (@Univ_Cultura) January 24, 2022

En un comunicado, la comunidad estudiantil del CIDE lamenta las molestias que el cierre de esta importante vía pueda generar a la población, "nuestra intención siempre ha sido mantener la lucha alejada de medidas que puedan afectarles. Sin embargo, no hemos encontrado otra forma de defender a nuestra institución y frenar estos ataques que han presenciado muchos y, si lo permitimos, muchos más tendrán que ver".Señalan que desde que han estado comprometidos con el diálogo y agotar todas las opciones necesarias con tal de defender su escuela, pero, desafortunadamente, sin importar todas las acciones las autoridades permanecen sin voluntad de escuchar sus demandas legítimas y optaron por el cierre de la carretera México-Toluca, de donde se retirarán hasta que se abra un diálogo con la Secretaría de Gobernación."La comunidad estudiantil exhorta a las autoridades a escuchar todas las voces involucradas en el conflicto y abrir los canales necesarios para detener este asalto a la legalidad que ha llevado a esta crisis institucional", señalan en el comunicado.