VIDEO: Con donativos y 10 mil botellas de pet, construyen biblioteca verde en Oaxaca

En zonas donde persiste la violencia y la carencia de servicios básicos para vivir, espacios como una biblioteca pueden generar seguridad y fortalecer el conocimiento.

Desde hace varios años, en la zona oriente de Zaachila, que rodea al basurero municipal, donde viven alrededor de 18 mil personas, se realizan diversos proyectos a fin de mejorar la calidad de vida de las y los habitantes, principalmente de las generaciones jóvenes.

El más reciente es una biblioteca verde, hecha de materiales reciclados que pretende formar lectores, y convertirse en un espacio seguro para niñas y niños de la zona en edad escolar. Aunque se han construido otras bibliotecas verdes en las escuelas de la región, esta es la primera que será pública y dará acceso a toda la población.

El proyecto surgió en coordinación con la organización Solidaridad Internacional Kanda A.C. (Sikanda), el centro comunitario de la colonia Vicente Guerrero y la escuela de música Armonía; no obstante, son los pobladores quienes tienen un papel fundamental en la construcción de la biblioteca, pues participaron en la edificación del inmueble.Información de Sikanda señala que han sido necesarias 10 mil botellas PET y 2 mil cartones multicapa TetraPak.Además de obtener los insumos de construcción de las personas que se dedican a la recolección de basura, actividad económica principal de la zona, se buscó que los materiales sean resistentes a los cambios de clima y a la actividad sísmica.Cuando el inmueble se culmine, lo que se tiene previsto en los próximos días, se acondicionará con mobiliario, una dotación inicial de libros con temáticas relevantes para niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes y se planean actividades para fortalecer la lectura y otras temáticas de bienestar.Los libros que se entregan a la biblioteca se enfocan en literatura y temáticas relevantes para niñez, adolescencias y juventudes, por lo cual la selección y compra se hace siempre siguiendo este criterio. "Incluso cuando recibimos donativos en especie por parte de editoriales o de particulares", señala la organización Sikanda.Se pretende que al momento de la apertura al público se cuente con un acervo de al menos 300 ejemplares.Los datos de la organización indican que en el país son pocas las escuelas que cuentan con salones de apoyo para la enseñanza, como bibliotecas escolares. Sólo 57% de las secundarias en el país tienen una biblioteca, estando la mayoría en colegios privados. Sólo 35.6% de los planteles de telesecundarias tienen una biblioteca.En Oaxaca, más de 30% de la población no posee un solo libro; 76% de las personas no leyeron un libro en el último año. También en Oaxaca, una parte considerable de las y los estudiantes viven en condiciones de exclusión escolar, lo que dificulta su acceso a la educación de calidad. El promedio de escolaridad entre mayores de 15 años es de 6.9 años, mientras que el nacional es de 8.6, señala Sikanda.En particular, esta biblioteca servirá para dar cobijo al Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) de la comunidad, pues en la zona sólo hay telesecundarias construidas; el bachillerato tiene clave pero no edificio propio, por lo que usa, en ocasiones, iglesias y otros inmuebles públicos para atender a las y los estudiantes.Según Unicef, los problemas de acceso a la educación en Oaxaca son graves, pero aún más los de permanencia. De 100 niños que ingresan a primaria, sólo 13 llegan a la licenciatura. En promedio, la tasa de deserción escolar a nivel secundaria es de 6%. Por ello, las bibliotecas verdes ofrecen un espacio a toda persona que desee aprender, leer y compartir, señalan los impulsores del espacio.La construcción del inmueble es parte del proyecto Una biblioteca para Navidad, que inició en diciembre y finaliza este mes de enero. Además, recibirá donativos, ya sea económicos o en especie, a través de las opciones disponibles en: https://sikanda.org/es/donar/.