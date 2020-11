VIDEO: "Despenalización de marihuana no debe dejarse en manos de Morena", dice Anaya

Ricardo Anaya presentó en su video semanal un posicionamiento sobre la regulación de drogas, esto en el marco del análisis que se llevará a cabo en los próximos días en el Senado de la República sobre la despenalización de la marihuana.

En el video, el excandidato a la presidencia de México, señaló que el abuso de las drogas dañan al individuo, a su familia y a la sociedad y que los gobiernos han sido incapaces de solucionar el problema.

Sin referirse a la llamada "guerra contra el narcotráfico" que impulsó Felipe Calderón, expresidente de México en su sexenio, Anaya señaló que "la guerra contra las drogas han fracasado, los números son claros: más consumo y mucho más violencia".

El panista señaló que a nivel internacional el exsecretario general de la ONU, Kofin Annan, impulsó la creación de la Comisión Global de Políticas de Drogas, integrada por expertos de varios países y en la cual se propuso impulsar "una regulación controlada" y "que los cambios se hagan con mucho cuidado y de manera gradual, por ejemplo, empezando por regular drogas como la marihuana".

En ese sentido, mencionó los argumentos a favor y en contra de la legalización de la marihuana. Refirió que prohibirla no funcionó y comparó el tema con la prohibición del alcohol en Estados Unidos entre 1920 y 1933 "la gente no dejó de tomar, surgió un enorme mercado negro controlado por el crimen organizado".

"La prohibición no funcionó entonces y parece que sigue sin funcionar ahora".

Recordó que el único país de América Latina que ha regulado la marihuana es Uruguay, donde la tendencia se mantuvo, pero en datos por edad, entre la gente de mayor edad aumentó el consumo porque se "sintieron más cómodos consumiendo una vez que se reguló, mientras que en jóvenes disminuyó".

En su argumento, indicó que lo ideal es "poner a la persona al centro, invertir la mayor parte de los recursos en educación, prevención y en centros de rehabilitación con un enfoque de salud pública".

Respecto a la discusión que se llevará a cabo en el Senado sobre la despenalización de la marihuana y advierte que es peligroso que se abra "la puerta al capital privado" y delicado dejar el tema en "manos de legisladores de Morena".

"Nos tenemos que involucrar en la discusión, en México, la guerra contra las drogas no ha producido los resultados deseados y la regulación parece la alternativa más viable, pero al diseñar la política pública, debe tomarse en cuenta que no se trata de sustancias inofensivas, incluyendo la marihuana".

La Suprema Corte le ordenó al Congreso regular el uso de la marihuana. Es un hecho que va a suceder. Lo que se discutirá esta semana en el Senado es CÓMO acatar la resolución.



No podemos dejar un tema tan delicado en manos de Morena. Nos tenemos que involucrar en la discusión. pic.twitter.com/CgaFSWqtTm — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) November 17, 2020