VIDEO: Graban a policías de Pachuca en brutal golpiza a ciudadano

Elementos de la Policía Municipal de Pachuca, Hidalgo, golpearon a hombre, quien supuestamente le había pegado a un automóvil, denunciaron usuarios de redes sociales.

La usuaria de Facebook Nancy Casa Hernández expuso que el sábado 8 de mayo su primo y su tío llegaron a su negocio local y al intentar estacionar su coche frente a este, otro automóvil se le "metió" provocando un choque. El hombre se bajó del carro y comenzó a gritarle y a exigirle que le pagara la reparación del vehículo.

Debido a que el problema comenzaba a agravarse, la familia de Casa Hernández solicitó el apoyo de las autoridades policiales para que se solucionara el incidente vial, ocurrido en la colonia La Surtidora.

De acuerdo con la denuncia pública de la mujer, al lugar arribaron nueve elementos de la Policía Municipal, de los cuales siete eran hombres y dos mujeres. Sin embargo, las autoridades comenzaron a presionar al dueño del negocio para que indemnizara a las personas del otro vehículo, a lo que el hombre se negó argumentando que no había tenido la culpa y que además el supuesto golpe ni siquiera era notorio.

"Ayer sábado 8 de mayo del 2021, mi primo y mi tío estaban trabajando (en su negocio), mi primo llegó se iba a estacionar afuera de su negocio, y se le metió un carro, el dueño se bajó y empezó a gritar que le pagará, que era un naco (...) Llegaron policías municipales (siete hombres y dos mujeres), le exigían que pagará y él les dijo que no, porque la culpa no había sido suya, inclusive el supuesto raspón, no se nota, y comenzaron a amenazarlo y a golpearlos a los dos, aunque ya se habían sometido los siguieron golpeando con sus macanas y a patadas, a fin de cuentas se los llevaron poniéndose encima de su nuca con las rodillas, a pesar de todas las muertes que han ocasionado en otros lugares por ABUSO DE AUTORIDAD, LES PIDO ME AYUDEN POR QUE NO NOS DEJAN VERLOS, NI MUCHO MENOS HAN INFORMADO NADA DESDE AYER", se lee en la publicación de Facebook de la usuaria Nancy Casa.

El ayuntamiento de Pachuca informó que investigará a dos policías municipales quienes agredieron a un ciudadano durante una detención por un hecho de tránsito



Aquí uno de los videos que circulan en redes del abuso policial#Pachuca #Hidalgopic.twitter.com/KjHAVxxHsy — Vigilantes Veracruz (@VigilantesV) May 10, 2021

De acuerdo con los primeros reportes, la Secretaría de Seguridad, Tránsito y Vialidad de Pachuca ya emitió una respuesta por medio de un comunicado en el que sostuvo que los elementos de su jurisdicción fueron agredidos cuando intentaban mediar la situación, por lo que ellos respondieron "actuando fuera de protocolo".

"El hecho corresponde a una solicitud de apoyo recibida el día 8 de mayo por un particular después de un incidente de tránsito que derivó en agresiones físicas a un ciudadano. Los elementos de la policía fueron agredidos al intervenir en la escena y al momento de la detención, se reporta que pudieron haber actuado fuera del protocolo establecido", precisó la dependencia local.

Agregó que el caso ya fue remitido a la Comisión de Honor y Justicia para iniciar con las investigaciones y aplicar las sanciones correspondientes.





En la grabación se observa como uno de los elementos mantuvo sometido contra el suelo a un hombre mientras con una de sus manos le aplastaba el cuello, al mismo tiempo, otro policía golpeaba con una macana al mismo sujeto.

Mientras, a sólo unos metros de distancia alrededor de cinco uniformados forcejean con una señora mayor de edad y con otro hombre, a quien terminaron tirándolo al suelo para después esposarlo.