VIDEO: La corrupción del Poder Judicial es monstruosa: Julio Scherer Ibarra

El Poder Judicial enfrenta un problema "gigantesco, monstruoso": la corrupción y el nepotismo, por eso es tan necesaria y urgente una reforma al Poder Judicial, planteó Julio Scherer Ibarra, Consejero Jurídico de la Presidencia de la República.

Entrevistado en el programa "Los Periodistas", que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela en el canal de YouTube de SinEmbargo al Aire, Scherer Ibarra defendió la reforma al Poder Judicial que se discute en la Cámara de Diputados y contempla ampliar dos años la gestión de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la de los seis magistrados que integran el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El Consejero Jurídico del Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la pregunta sobre de qué dimensión es la corrupción en el Poder Judicial. "Yo creo que [el problema] es gigantesco. A nivel de los tribunales locales hay un problema gigantesco, monstruoso, que tiene que ver con la corrupción de todos los días. Yo creo que al Poder Judicial federal todavía le falta muchísimo, pero incluso hacia abajo [el problema] es infinito", opinó durante la charla.

En ese sentido, el funcionario federal defendió que la ampliación de mandato Zaldívar Lelo de Larrea no violaría la Constitución, pues aseguró que es el único Magistrado que ha hablado de autocrítica y de lo que realmente daña al Poder Judicial: "el nepotismo y la corrupción".

"Hoy tenemos jueces de contentillo que resuelven a favor de algunos, hoy no tenemos lo que necesitamos", dijo, y planteó que muestra de ello son las admisiones de juicios de amparo generales a empresas por cuestión de competencias.

"La justicia de todos los días no está en los jueces y magistrados federales, está en el fuero común, ahí hay más vicios y corrupción. El problema del Poder Judicial en México es gigantesco, enorme, no podemos dejar de verlo. Hemos visto como habla la gente de lo que pasa con sus asuntos, tenemos problemas en todos los ámbitos, en el ámbito penal, en el ámbito civil, todos los días el Presidente recibe quejas de lo que hacen los jueces penales", expuso. Scherer Ibarra denunció que hay jueces que se han perpetuado en las plazas que tienen. "Me consta, agregó, que Zaldívar los ha estado rotando, ha estado cambiando cosas. Pero urge que esos cambios se hagan lo más rápido posible", insistió.

El Consejero Jurídico también destacó que el Presidente López Obrador se queja de los amparos presentados contra sus proyectos porque quiere ver resultados pronto. Como nunca antes, dijo, se han promovido recursos legales contra los proyectos del Poder Ejecutivo porque ahora hay libertad y separación de poderes. "Antes les daban órdenes: ´dígale a ese pinche Juez que no dé el amparo´, les ordenaban. Y asunto resuelto: lo hacían. Hoy no es así, el Presidente ni siquiera le llama al Presidente de la Corte", dijo el funcionario federal.

"El Poder Judicial no es inepto, no lo considero así, pero tiene un profundo problema y es la corrupción, ese es el fondo de todo", insistió.

ZALDÍVAR, HOMBRE ÍNTEGRO

Durante la entrevista para "Los Periodistas", Scherer Ibarra calificó a Arturo Zaldívar como un hombre probo e íntegro, y que tiene todos los méritos para continuar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para de esa forma alcanzar junto con sus pares una reforma necesaria para el Poder Judicial.

La extensión de dos años para la Presidencia del la SCJN y los seis miembos del Consejo de la Judicatura Federal, dijo Scherer Ibarra, no es anticonstitucional, pues ya se han dado casos de ampliación de plazos a magistrados y no se declaró como una violación constitucional.

Scherer reconoció que esta decisión, que se discute desde el jueves pasado en la Cámara de Diputados, se presta para un golpeteo político contra Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, añadió, el Presidente está acostumbrado a ese golpeteo y se mantiene firme en sus ideas. Los contrarios al Presidente, expuso, van a insistir en que esto es un experimento para la reelección del Presidente. "Pero López Obrador es antireeleccionista, es un hombre de palabra, y como ha dicho: cuando termine su periodo se irá a vivir lejos de la política a su finca en Palenque, Chiapas", mencionó.

AMLO NO PACTA: SCHERER

Álvaro Delgado recordó los casos de corrupción del Gobierno de Enrique Peña Nieto, como Odebrecht y el esquema de desvíos conocido como "Estafa Maestra", por lo que cuestionó al Consejero Jurídico de la Presidencia de México si hay un "pacto de impunidad" de López Obrador con el expresidente Peña Nieto y con Luis Vedegaray Caso, extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

"El Presidente López Obrador no pacta con nadie. El Presidente López Obrador no tiene pacto de impunidad con nadie. El Presidente López Obrador no se mete en la Fiscalía General de la República. El Presidente López Obrador no da una orden para que cierren averiguaciones previas, no interviene, no se comunica con el Fiscal General de la República, nunca, salvo para invitarlo a eventos públicos, y lo hace través de su secretaria", aseguró Scherer Ibarra.

El funcionario federal fue tajante: "[AMLO] nunca, nunca ha intervenido. El señor Presidente no tiene pacto de impunidad con nadie".