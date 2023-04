VIDEO: Luis Cresencio Sandoval y 5 claves de sus viajes de lujo

¿Y la austeridad? El general Luis Cresencio Sandoval, titular de la @SEDENAmx ha realizado, con toda su familia, viajes al extranjero en jets del Ejército y se ha hospedado en hoteles de alta gama, entre otros lujos.





Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), realizó viajes al extranjero y tuvo trato de primer nivel, además que fue acompañado por miembros de su familia y un equipo de asistencia.

Un reportaje del periodista Ignacio Rodríguez Reyna para EL UNIVERSAL da cuenta que el titular de Sedena realiza "viajes de terciopelo": "En jets del Ejército, hoteles de alta gama, comidas y cenas en buenos restaurantes, viáticos en suficiencia, visitas a museos y lugares emblemáticos de las ciudades visitadas".

El texto señala que "esta una historia de viajes, de jets, de exclusivos hoteles, de partidos profesionales de basquet o béisbol, de paseos y cenas en Nueva York, Moscú o Florencia; jornadas de shopping de marcas en Denver o Milán", incluida la consuegra del general Sandoval.

Datos de los viajes lujosos del secretario de Defensa con su familia, según los correos filtrados por los hacktivistas del grupo Guacamaya:

1.- "Al secretario de la Defensa Nacional lo acompaña siempre, además, una célula de al menos 10 militares que atiende sus necesidades: ayudantes de campo, asistentes para él y para su esposa, jefe de seguridad, médico, enfermera, intérprete, además de los efectivos encargados de la avanzada".

2.- Al secretario de Defensa le interesaba saber los viajes de su familia, aun cuando no viajaba con ellos: "Le informaban la integración de la comitiva: su esposa, su hija, su hijo, su nuera, su nieta, su consuegra, la hija de su secretario particular y dos amigas de su esposa que forman parte del voluntariado del ejército. En total, como dice el correo, ´nueve invitados´.

3.- Las referencias a los lugares recomendados para visitar van acompañadas de imágenes sugerentes: "Si los familiares del general siguieron los consejos incluidos en el documento, entonces visitaron el Central Park, el Rockefeller Center, se trasladaron a Little Island y, finalmente, fueron de compras al Woodbury Common Premium Outlets".

4.- "Sobre el transporte, se propone usar trenes para viajar de una ciudad a otra y contratar vehículos en cada localidad. Aun así, considera la posibilidad de que se utilicen servicios de transporte terrestre para todo el viaje. "La idea de que la comitiva se transportara en trenes tenía una razón: eran de alta velocidad".

5.- Los hoteles no se elegían "al azar". Por ejemplo, "en Roma se decidió que el alojamiento fuera en un palacio, el Anantara Palazzo Naiadi, ubicado en la Piazza della Repubblica. En Florencia se pernoctaría en el Westin Excelsior; se eligieron el exclusivo St Regis en Venecia y el Park Hyatt en Milán".