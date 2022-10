VIDEO: Niegan que patrullas huyendo de hombres armados sean de la Seguridad Ciudadana de Celaya

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya negó que dos de sus unidades policiacas huyeran cuando vieron a un grupo de hombres armados ingresar presuntamente por la fuerza a un domicilio, hecho delictivo que fue grabado por una cámara de seguridad y difundido por redes sociales.

Por medio de Twitter se dio a conocer un video con una duración de aproximadamente un minuto, donde se muestra a 3 presuntos delincuentes armados bajar de una camioneta blanca y comenzar a destrozar una puerta para posteriormente entrar a la casa.

Posteriormente, se aprecia a una presunta patrulla dando la vuelta para circular por esa misma calle, pero en vez de bajarse a detener a los sospechosos, se observa que la unidad se detiene, retrocede y continúa su camino, la patrulla posterior de igual manera sigue su curso.

Quedan grabadas patrullas de la policía municipal de Celaya huyendo de sujetos armados que ingresaban a un domicilio. pic.twitter.com/swnoEm8qN9 — Avance Informativo (@avanceinfoma) October 18, 2022

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informa respeto al video que difundió el noticiero Milenio, lo siguiente. pic.twitter.com/30yc8PfQ9s — Secretaría de Seguridad Ciudadana Celaya (@SecretariaSeg) October 19, 2022

El video lleva alrededor de 13 mil vistas y ha causado gran indignación entre los internautas, entre los comentarios se puede leer a un usuario escribir: "No fueron coyones, lo que pasa es que no era su ruta y no les correspondía esa calle". Uno de ellos mencionó "huyen o son cómplices y se hicieron de la vista gorda". En otro comentario se puede leer: "No fueran borrachos porque hasta 5 patrullas llegan para llevarlo".SSC de Celaya dice que esas no eran sus patrullasLa Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya realizó un comunicado donde informan que ninguna de las patrullas presentadas en el video corresponden a su parque vehicular, puesto que el balizado de los autos no corresponde con los vehículos institucionales.Por tal motivo, la dependencia negó rotundamente que dichas unidades mostradas en el video hayan huido ante el presunto hecho delictivo en el municipio de Celaya en Guanajuato.Hasta la noche de este miércoles se desconoce el motivo del altercado principal, la ubicación exacta de los hechos, o si se llevó a cabo alguna denuncia ante las autoridades correspondientes.