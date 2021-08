VIDEO: No soy tu compañera sino "compañere", dice estudiante en clase virtual y se desata debate

En redes sociales se hizo viral un video de una persona no binaria que pidió a sus compañeros (durante una clase virtual) que se refirieran a ella como "su compañere" además, de usar los pronombres elle/él. El hecho causó polémica.

En las imágenes se muestra cómo esta persona manifiesta que no es "compañera" sino "compañere", a lo que un alumno se disculpa: "Perdón, una disculpa compañere" y continuó hablando sobre el huracán "Grace" que causó varias afectaciones en Veracruz. No obstante, en la videograbación también se observa a la solicitante salirse de la clase.

El vato que se equivocó en decirle compañera a Andra no es el problema, él se disculpó y siguió con la clase, el problema son quiénes se burlan y buscan acosar a una persona que lloró frente a su salón, como si eso no fuera lo suficientemente vergonzoso. — Héctor Guillén (@hectorguilleng) August 24, 2021

Qué horror la gente que se ríe de lo que pasó en la clase por zoom que se hizo viral Zzzz ?? si alguien quiere que le llames de cierta manera RESPETA y ya. zzzzzzz por qué te vas a andar riendo? Zzzzz — Crème de la crème (@dafrangelr) August 25, 2021

estimade compañere,



hay docentes y estudiantes que respetamos y honramos tus pronombres. acá hay banda que te estima por ser tú.



no estás sole.



atte. una maestre nb ? pic.twitter.com/98EsyHm1Y8 — ?? (@daninininis) August 25, 2021

¿Saben por qué no debería darnos risa el video de le #compañere reducide a las lágrimas? Porque la gente con una identidad de género no normativa es de la que más discriminación reporta en México, incluso entre el resto de las personas #LGBTI.



????(1/4) pic.twitter.com/3ZISXxymXF — Roberto ???????????? (@soykul) August 25, 2021

Luego de que la grabación fue compartida, la palabra "compañere" se hizo tendencia en Twitter, en donde usuarios emitieron opiniones divididas. En la red social algunos escribieron mensajes de apoyo y otros de odio. Además varios realizaron bullying hacia la persona no binaria, mientras que otros aseguraron que su reacción fue exagerada.

Sin embargo, uno de los aspectos del debate que ha generado es la importancia de reconocer a las personas no binarias, ya que al ser una minoría de género, viven discriminación en espacios como la escuela, el trabajo, el sistema de salud, entre muchos otros.

Otro debate que surgió en redes fue el uso del lenguaje, pues muchos señalaron que era una falta de respeto y que no era admisible modificar las palabras anteponiendo una "e".

El pasado 27 de octubre, la Real Academia Española (RAE) agregó el pronombre "elle" a su "Observatorio de palabras", la antesala de nuevas palabras, candidatas a introducirse en el diccionario oficial.

La RAE definía "elle" como un "pronombre de uso no generalizado creado para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno los dos géneros tradicionalmente existentes".

LO QUE SÍ Y LO QUE NO

Es muy importante entender que ser una persona no binaria es independiente de la orientación sexual (heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual), del sexo (femenino, masculino, intersexual) y también de la presentación de género. De acuerdo al portal Malvestida, no debemos asumir la identidad de una persona por cómo se viste o se maquilla ni por quiénes son sus parejas sexuales o románticas. En su lugar, podemos preguntar si tenemos confianza o revisar en su biografía de redes sociales.

DIFERENCIAS ENTRE GÉNERO Y SEXO

El género no binario es un concepto utilizado para describir a una persona cuya identidad de género no es ni hombre ni mujer, aunque puede identificarse con lo femenino, lo masculino o ambos. Pero para comprender el concepto, es necesario hablar sobre la diferencia entre género y sexo. Recordemos que el género se refiere a las actitudes, sentimientos y comportamientos que una cultura asocia al sexo biológico de una persona, según la Asociación Estadounidense de Psicología.

En otras palabras, el género es una construcción social y una identidad social. Por otro lado, el sexo describe el sexo biológico que se le asignó a una persona al nacer. Se basa en las características biológicas de la masculinidad o la feminidad según lo indican los cromosomas, las gónadas, las hormonas y los genitales. Hablando sobre el género no binario, el Centro Nacional para la Igualdad Transgénero describe el concepto como aquellos que no se identifican ni con mujeres ni hombres, pues tienen características tanto del género masculino como del femenino.

Dentro del género no binario encontramos a las personas agénero, bigénero, de género fluido, genderqueer y tercer género. Sus pronombres en inglés son they/them (elle) pero hay quienes no utilizan ninguno de los pronombres. Además, no se identifican como personas pertenecientes a un género específico, sino que sienten cierta divergencia y se asignan características particulares de determinados géneros para cumplir sus deseos de identidad.

- Con información de Vanguardia