VIDEO: Oposición, sin cuadros para 2024, "¿o quién, Claudio, Quadri, van a regresar a Diego, Loret?", cuestiona AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su movimiento tiene muchísimos integrantes con posibilidad de llegar a ser Presidente, mujeres y hombres, el problema lo tienen ellos (oposición), "¿de dónde los van a sacar?".Al respecto, el presidente lanzó una pregunta: "¿Quién? ¿Claudio (X González), la esposa de Felipe Calderón –Margarita Zavala-, (Gabriel) Quadri, va a regresar Diego (Fernández de Cevallos), (Miguel Ángel Osorio) Chong, quién? ¿(Carlos) Loret de Mola, (Enrique) Krauze, (Héctor) Aguilar Camín? ¿De dónde creen que el pueblo está dormido? O van a sacar a un personaje famoso y lo van a meter al mercado como un producto chatarra y con mucha publicidad se engaña que acaba con lo sucio".En tono irónico el presidente López Obrador aseguró que no quisiera estar en los zapatos de sus adversarios, pero "que le echen ganas, porque vivimos en democracia y hay libertades y el pueblo es el que va a decidir"."Pero pensaban que iba a ser fácil, ah no, en la intermedia lo derrotamos, se acaba el proyecto, regresamos por nuestros fueros y siga la corrupción, no pudieron", dijo el presidente.En ese sentido consideró que los ataques de sus adversarios, por la tragedia en la Línea 12, son una trampa muy vulgar para poner a pelear a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y al canciller, Marcelo Ebrard, pero ninguno de los dos caerá."Esto del tren es para afectar a nuestro movimiento, a la transformación, desde luego poner a pelear a Marcelo con Claudia, muy vulgar, porque ni Marcelo ni Claudia van a caer en la trampa".En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador fue cuestionado si luego de que se conozca el primer informe del peritaje sobre la caída de una trabe del elevado de la Línea 12 del Metro, este afectará las aspiraciones presidenciales de ambos políticos.