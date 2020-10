Video "revive" periodista asesinado Javier Valdez en pos de justicia

La organización Propuesta Cívica hizo una recreación virtual del periodista Javier Valdez, asesinado en 2017, para pedir al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, atender y esclarecer los homicidios de reporteros.



"Soy Javier Valdez, periodista y escritor. El 15 de mayo de 2017 fui asesinado por órdenes de alguien a quien no le gustó lo que publiqué. Pero aquí estoy, como me ve, hablándole", dice el Valdez virtual a López Obrador en un vídeo de 1:40 minutos.



Con su característico sombrero y una voz que intenta parecerse a la de Valdez, Propuesta Cívica, que nació en 2011 para la defensa y promoción de los derechos humanos y la libertad de expresión, lanzó el mensaje a López Obrador al "revivir" a Valdez, asesinado a las afueras del semanario Ríodoce, el cual fundó.



"Yo no tengo miedo, señor presidente, porque no me pueden matar dos veces. Por eso vengo a hablar por las y los cientos de periodistas que fueron asesinados, desaparecidos y desplazados por realizar un periodismo ético de investigación que desnudaron las entrañas del poder corrupto del crimen organizado en México", añadió.



En el mensaje, parte de la iniciativa "Seguimos Hablando" de Propuesta Cívica, en el marco del Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas este 2 de noviembre, Valdez exige al presidente que "cumpla con su obligación" de esclarecer todos los crímenes contra periodistas para que los asesinados y sus familias puedan vivir en paz.



"¿Será que su Gobierno de transformación tendrá la voluntad política de esclarecer estos crímenes y castigar a los verdaderos responsables?", cierra Valdez en el video.





La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de México solicitó el mes pasado una pena de 50 años de cárcel para uno de los acusados del asesinato del periodista.



En una audiencia intermedia, la Feadle formalizó la acusación al imputado por el homicidio calificado de Valdez como coparticipe, reveló Propuesta Cívica.



El pasado febrero, otro de los acusados de asesinar a Valdez fue condenado a 14 años y 8 meses de prisión tras confesar haber participado en el crimen.



El 15 de mayo de 2017, en Culiacán, y con motivo de su actividad periodística, Valdez fue asesinado con 12 disparos de arma de fuego al salir de las oficinas de su semanario, Río Doce.



México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y, aunque no se trate de una nación que oficialmente esté en guerra, es donde se registran más periodistas asesinados, 133 desde el año 2000 y diez en 2019.