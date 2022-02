VIDEO: "Salinas Pliego no debe ni un peso... entendieron pendejos", dice el empresario

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego —dueño del conglomerado Grupo Salinas que cuenta con Banco Azteca, TV Azteca, Elektra, Totalplay, entre otros— afirmó que él no debe impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

A través de un video compartido en redes sociales por su sobrino Memo Salinas, el empresario explicó que como persona física no debe "ni un peso", pero que si sus empresas deben, "que paguen".

"En primer lugar, Ricardo Salinas Pliego soy yo, yo persona física y no debo ni un quinto, ni tengo abierta de ninguna auditoria, ni ninguna querella. Yo en lo personal. Ahora, yo soy dueño de muchas empresas y mis empresas son con mis hijos. Si deben las empresas, pues que paguen".

Ricardo Salinas afirmó que él no debe nada y que incluso es de los pagadores de impuestos más grandes de México: "Este año voy a pagar más de 200 millones de pesos de impuestos, yo en lo personal. Entonces que no me vengan con mamadas de que no pago impuestos y hay que decirlo porque no tienen llenadera. Yo pago y pago demasiado".

Aquí lo que sobran son huevos ???? y billetes ?? pequeño PPPadawan. Claro que le pregunté y respondió. Manténgase atento al twitter del Tío @RicardoBSalinas ???? https://t.co/WvMqh7w7S7 pic.twitter.com/rm1bCNaXtw — MEMO SALINAS (@MemoSalinas) February 2, 2022

El tercer hombre más rico de México, de acuerdo con la revista Forbes, consideró un abuso la imposición de una tasa del 35 por ciento.

"O sea, imagínate. Tú trabajas 10 horas al día y tres horas y media son para el Gobierno, pero no acaba ahí porque cuando te queda el 65 por ciento vas a un comercio a gastar y pagas el 16 de IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido). Entonces, la tasa efectiva te deja a ti disponible 55 centavos de cada peso y no sólo para mí, para muchos otros pagadores de impuestos".

Luego de su ejemplo, una vez más, Ricardo Salinas reiteró que no debe ni un peso. "El tema de los impuestos míos, en lo personal, no existe. ¿Ya entendieron?".

Pese a que las deudas de las empresas de Salinas Pliego podrían ascender a 40 mil millones de pesos, de acuerdo con lo dicho en febrero de 2020 por Raquel Buenrostro Sánchez, titular del Servicio de Atención Tributaria, el multimillonario responde constantemente sobre el tema en sus redes sociales.

El pasado 19 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que Grupo Elektra, uno de los grandes bastiones de este empresario, deberá pagar dos mil 636 millones de pesos de un crédito fiscal derivado de deducciones ilegales en el Impuesto sobre la Renta (ISR), aplicadas en la declaración del ejercicio de 2006.

Durante más de una década, el SAT mantuvo una batalla en los tribunales contra Grupo Elektra y fue en días pasados que la Segunda Sala de la Corte desechó el último recurso a la cadena de tiendas, confirmando sentencias previas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y de un Tribunal Colegiado de Circuito.

En la revisión del amparo 2497/2018, la Segunda Sala de la SCJN resolvió, con tres votos a favor y dos en contra, que la revisión interpuesta por Grupo Elektra era improcedente, por lo que el conglomerado de Ricardo Salinas Pliego tendrá que pagar a SAT.

Este caso inició en mayo de 2015 con una demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero debido a los recursos de amparo presentados por Grupo Salinas, llegó hasta la Suprema Corte en marzo de 2018.

Luego del fallo de la SCJN, Ricardo Salinas Pliego dijo a ADN40, televisora que pertenece a su conglomerado, que en la Suprema Corte les dieron "un palo sabroso" porque los ministros se rehusaron a revisar su caso.

Tras la decisión, la empresa señaló en un comunicado que emprenderá acciones legales ante instancias internacionales. Además, dijo contar con pleno derecho a discrepar con las autoridades y a defenderse de lo que consideran "una violación flagrante" de sus "derechos humanos".

Si bien este es sólo uno de los ocho casos que existen contra la empresa, la decisión de la Corte podría afectar todas las demás demandas.