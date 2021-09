VIDEO: Zulma, niña con diabetes, exige a Gatell que le garantice vacuna anti COVID-19

Zulma, una menor de edad que vive con diabetes tipo 1, envió un mensaje al Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, para que le diga el día, lugar y hora para recibir la dosis de la vacuna contra la COVID-19, luego de ser rechazada en la aplicación en Veracruz.

"Hola doctor Gatell, ¿me recuerda? Soy Zulma, de Xalapa, Veracruz. soy la niña que vive con diabetes tipo 1", narró la niña en un video.

Zulma retomó un video de la conferencia del pasado 30 de abril de 2020 en la que el Subsecretario fue cuestionado por varios niños respecto a la pandemia de COVID-19. En dicha ocasión, Gatell respondió a la menor que los niños necesitaban el mismo cuidado y tomar las mismas medidas que los adultos que padecieran alguna enfermedad para prevenir contagios de COVID-19.

"Le informo que el Poder Judicial de la Federación ha confirmado que por el riesgo que tengo debo de ser vacunada con la vacuna Pfizer que es la que la Cofepris ha autorizado para vacunar a niños de mi edad. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud recomienda, que al igual que otros grupos de alto riesgo, a los niños de 12 a 15 años con comorbilidad que incrementa significativamente su riesgo de padecer COVID-19 grave, se le puede ofrecer la posibilidad de vacunarse", agregó Zulma en el video adjuntando diversas evidencias.

Además, detalló que la misma OMS expone que la diabetes es una comorbilidad y que por ello podría padecer de COVID de forma grave.

"Después de estar una hora en la cochera del Secretario de Salud de Veracruz (Roberto Ramos), junto a unos baños públicos, lugar donde me he sentido más expuesta al virus durante toda esta pandemia, a pesar de los argumentos me dicen que no me pueden vacunar porque no estoy en riesgo, que así lo indicó el Gobierno federal", acusó.

Ante dicha situación, la menor de edad solicitó al funcionario federal le indique la ciudad, el día, la hora y el lugar donde la puedan vacunar y así poder llevar una mejor vida.