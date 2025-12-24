Videojuegos no tendrán impuesto

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que revertirá el impuesto para los videojuegos porque "tiene muchas complicaciones", recién aprobado por la Cámara de Diputados durante la discusión del paquete económico.

"Ya no se va a cobrar ese impuesto. Al final yo había pedido que se quitara el impuesto sobre videojuegos y al final no se quitó de la Ley de Ingresos y quedó", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este martes 23 de diciembre en Palacio Nacional.

La Mandataria federal detalló que el objetivo central era imponer impuestos solo a los videojuegos que promueven la violencia, pero reconoció que resulta difícil determinar qué videojuegos incurren en ello y cuáles no.

"Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no. Entonces, ¿cómo le vas a poner un impuesto?, ¿quién va a determinar esa circunstancia? Entonces, tomamos esa decisión de que no se cobre el impuesto y más bien hacer campañas a los jóvenes y a los adolescentes de a dónde te pueden llevar este tipo de juegos, muchos de ellos en línea, y pues generar una adicción al videojuego", explicó.

"Cuesta dinero y además promueve violencia. Decidimos que el tema de los impuestos se quite porque tiene muchas complicaciones", añadió la Presidenta.

Al respecto, el secretario de Salud, David Kershenobich, dijo que "lo que es importante es el componente de violencia", tras haber presentado la Encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, que reveló que es prioridad la atención de la salud mental de adolescentes.

"Tenemos que analizar con mucho cuidado lo que tiene que ver con el contenido", señaló.