Viernes habrá avance sobre asesinato de empresario Guadalupe Fuentes, adelanta Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 1 (EL UNIVERSAL).- El aspirante a la candidatura presidencial por Morena Marcelo Ebrard señaló que el viernes se le brindará información sobre el asesinato de su compañero, el empresario José Guadalupe Fuentes y su hijo, el pasado fin de semana.

En conferencia de prensa en San Luis Potosí, expuso que "el viernes tendremos una primera noticia en compañía con la familia".

"Estamos a la expectativa de la información que nos rinda la Fiscalía del Estado de Guerrero. Más que otra cosa, es como lo hemos exigido en muchos casos: que se esclarezca qué ocurrió, que se dé con los responsables y se les ponga ante la justicia", sostuvo.

Al ser cuestionado sobre la presencia de médicos cubanos en el país, justificó que fueron enviados ante la falta de especialistas en México.

"Yo sé que ha habido una campaña en contra de ellas y ellos, injusta, pero los llamamos porque no tenemos especialistas. Conforme los vayamos teniendo, pues ya no necesitaremos del exterior", apuntó.

El excanciller también presentó sus propuestas en materia de salud, en las que destacó el uso de la tecnología para tratamientos, telemedicina y la implementación de una identidad sanitaria para tener el historial clínico de cada persona.

Además, mencionó la necesidad de tener una vacunación universal, principalmente en niñas y niños, así como grupos vulnerables.

Además, realizó un recorrido con ciudadanos para hablar sobre la problemática del agua y posibles soluciones contra la escasez.

"El modelo hídrico del país tiene que cambiar, porque no nos va a dar con el que tenemos. Las sequías se están haciendo más largas por el cambio climático", apuntó.