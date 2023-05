Villa de Tezontepec: ¿Qué tan peligrosos son los gorilas?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 30 (EL UNIVERSAL).- El pasado lunes, el ayuntamiento de Villa de Tezontepec, Hidalgo, emitió una alerta ante la presencia de un gorila merodeando en un predio de la localidad.

En conjunto con Protección Civil solicitaron en redes sociales el apoyo de la población para reportar el avistamiento del animal, del cual se desconoce su origen.

De igual manera, la presidencia municipal destacó que el primate fue visto a 200 kilómetros de Pachuca. Al mismo tiempo, difundieron un par de fotografías del gorila que desató pánico en la entidad.

El gorila suelto en Villa de Tezontepec no es el único caso que ha puesto en alerta a la civilización. Otro de los más famosos fue Harambe, el primate sacrificado en un zoológico de Estados Unidos.

En 2016, un niño de tres años cayó en su recinto y el gorila lo arrastró provocándole múltiples heridas. La reacción del animal desató indignación, aunque actuó por instinto.

De acuerdo con el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, este tipo de casos han provocado que los gorilas sean considerados como violentos, pero la realidad dista mucho de los estigmas hacia la especie.

Por naturaleza, los primates reaccionan con violencia cuando ellos o sus familias se sienten amenazados. Sin embargo, no representan un peligro para los seres humanos.

Nubika, institución dedicada a la investigación veterinaria en España, señala que el carácter de los gorilas es pacífico y sociable, incluso viven en grupos de entre 2 a 30 miembros.

No obstante, tienen a movilizarse de su hábitat para buscar alimento y nidos sobre los árboles o en el suelo.

Se estima que el 80 % de los gorilas vive en áreas no protegidas. Ello se debe a que se encuentran en peligro de extinción, ya que la disminución de sus poblaciones se debe a la caza furtiva, la tala ilegal y la destrucción del entorno en el que se protegen y conservan.