Villarreal anuncia que la Federación destina 28 mil mdp para obras

CIUDAD VICTORIA, Tamps., febrero 21 (EL UNIVERSAL).- El gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que el gobierno federal envió 28 mil millones para inversiones y obras, que ya se han iniciado en Tamaulipas.

"Modernización de nuevas aduanas, puertos, puentes, carreteras, plantas industriales, acueducto, hospitales y mucho más, son los proyectos que avanzan día a día, no solo en el escritorio con la planeación sino con la ejecución, gracias al apoyo de la federación", expresó.

Villarreal hizo un recuento, en rueda de prensa, de los más significativos avances, obras, inversiones y proyectos en los que se trabajó durante el periodo de veda electoral.

"He sido respetuoso de la ley, por eso hicimos la pausa debido al periodo de campaña de las elecciones extraordinarias para elegir la vacante de senador de nuestro estado. Esta situación no nos permitió difundir el trabajo y los logros que hemos alcanzado hasta hoy pero no nos paralizamos, ni nos cruzamos de brazos", expresó.

Aseguró que, "trabajando con todos los niveles de gobierno y teniendo como propósito compartido, inaugurar una nueva época de humanismo, seguimos la ruta señalada por nuestro presidente, luchamos por dar más y mejores oportunidades a todos, pero principalmente a los que menos tienen, por eso coincidimos que por el bien de todos primero los pobres".

El gobernador se refirió a la construcción de la Aduana de Nuevo Laredo, a la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador destinará una inversión histórica de más de 3 mil millones de pesos, así como la ampliación del Puente 3, en esa misma ciudad, en donde se invertirán mil 550 millones de pesos, además de los trabajos de dragado por parte de la Secretaría de Marina en el Puerto del Norte de Matamoros con una inversión de mil millones de pesos.

Agregó que, en la ampliación de la Red de Líneas de Transmisión Eléctrica, la inversión superará los 9 mil millones de pesos, mientras que en la construcción del libramiento Gasoducto de Reynosa se han autorizado 4 mil millones de pesos, además de 300 millones por parte de Pemex para la construcción del hospital de San Fernando y por parte del ISSSTE se invertirán 2 mil 400 millones de pesos en las obras de un nuevo hospital en Tampico.

"Ya lo dijo en alguna ocasión el presidente: el gobierno es como un elefante, muy pesado y que se había detenido, pero ya se ha levantado en Tamaulipas y poco a poco comienza a caminar", expresó.