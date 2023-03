Villarreal no es mafioso y resolvió muy bien caso de secuestros: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 15 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el caso del secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses ocurrido hace unos días en Matamoros, Tamaulipas, fue "muy bien" manejado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, a quien calificó como un buen gobernante, un buen ciudadano y una buena persona que "no es mafiosa ni de malas entrañas".

En conferencia de prensa, el Mandatario federal afirmó que los tamaulipecos supieron resolver el problema del mal gobierno que había por la vía pacífica y la vía democrática.

"En Tamaulipas los ciudadanos de Tamaulipas, los tamaulipecos, son ejemplo de buenos ciudadanos porque supieron resolver el problema del mal gobierno que había en Tamaulipas por la vía pacifica y la vía democrática y ahora tienen un gobernador honesto, un hombre bueno, una gente que le tenemos toda la confianza y eso es una garantía el tener un buen gobernador.

"Américo Villarreal es un buen gobernante, un buen ciudadano, una buena persona, no es una gente mafiosa, ni de mala entrañas. Américo Villarreal es un humanista, integra, recto, honesto, como lo merece Tamaulipas, como lo merecía Tamaulipas y su pueblo, porque el pueblo de Tamaulipas mecer un mejor destino. Entonces es lo que yo puedo decir", dijo.

"Desde su perspectiva, ¿cómo manejó el gobernador la crisis"?, se le preguntó.

"Muy bien, mucho muy bien, tan es así que aquí estábamos en la mañana y me habla para darme la información (de que se habían encontrado a los ciudadanos estadounidenses, dos de ellos vivos y dos fallecidos)", contestó.

En Palacio Nacional, el mandatario rechazó que esta llamada hubiera sido "armada" como difundieron algunos periodistas.