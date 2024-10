Vinculación a proceso de 20 hombres en Sonora por armas de fuego

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 7 (EL UNIVERSAL).- Un juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Baja California, con residencia en Mexicali, vinculó a proceso a 20 personas por su probable responsabilidad en los delitos de portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Derivado de una denuncia por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mediante la cual se informó que en el poblado de Golfo de Santa Clara, en San Luis Río Colorado, Sonora, se registró un enfrentamiento entre civiles armados y militares, que dejó como resultado el deceso de dos personas.

También la detención en flagrancia de Carlos "G", Daniel "C", Adrián "C", Eduardo "P", José "B", Santiago "G", Filiberto "L", Alan "S", Andrik "Á", Sergio "M", Esteban "M", Jesús "G", José Armando "C", así como Jesús "O", José Luis "S", Humberto "G", Luis "V", Félix "C", Juan "R" y Adrián "R".

A estas personas les aseguraron 32 armas largas, dos Barrett, cargadores, más de 18 mil cartuchos de diferentes calibres, ocho artefactos explosivos, 10 detonadores, 11 chalecos tácticos y nueve vehículos.

El Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó los datos de prueba necesarios para obtener la vinculación a proceso, medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y tres meses para la investigación complementaria, por lo que quedaron internos en el Centro de Reinserción Social en Mexicali.

Esto luego que la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo del juzgador esa decisión.