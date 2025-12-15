Vinculan a proceso a C. Duarte por "lavado"

Ciudad de México.- Una juez federal vinculó a proceso a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, por un aparente esquema de "lavado" de dinero, posiblemente de 73 millones 925 mil 995 pesos, desviados de las arcas estatales, utilizando el sistema financiero mexicano.

En un comunicado, la FGR señaló que obtuvo auto de vinculación a proceso en contra del exmandatario por su posible participación en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El Ministerio Público de la Federación (MPF), de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, aportó los datos de prueba y la jueza María Jazmín Ambriz López ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 en El Altiplano, así como seis meses para la investigación complementaria.

El 8 de diciembre, Duarte fue detenido por segunda ocasión, ahora en Chihuahua. En esa ocasión, la FGR informó que la captura fue en cumplimiento a la orden de aprehensión emitida el 16 de mayo de 2024 por el juez de Control con residencia en Almoloya de Juárez.

El 6 de junio de 2022 se le vinculó a proceso por peculado y asociación delictuosa, ambos agravados, derivado del desvío de 96 millones 686 mil 253 pesos entre 2011 y 2014.