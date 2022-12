Vinculan a proceso a detenidos por asesinato de hermanos Tirado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 21 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que luego de aportar datos de prueba contundentes presentados por el Ministerio Público al juez que lleva el caso de la masacre de la Colonia Roma, donde fueron asesinados los hermanos Tirado y su tío José Luis de 73 años, permitieron que, los imputados Blanca "N", Azuher "N" y Sally "N", fueran vinculados a proceso, por su probable participación en el delito de secuestro agravado.

Permanecerán en prisión preventiva oficiosa durante los seis meses que se fijaron como plazo para la investigación complementaria.

De momento, los tres imputados -aunque se cree que fueron los autores intelectuales- no les fueron imputados los homicidios dolosos, por lo que la investigación continúa a fin de fincarles también esa responsabilidad.

Asesinato de los hermanos Tirado, por la disputa de una casa. El triple homicidio de los hermanos Tirado y su tío José Luis, de 73 años, apunta a que fue orquestado por la enfermera, Blanca, que cuidaba a otro adulto mayor, propietario de la casa ubicada en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México según revelan avances de la investigación de la Fiscalía capitalina.

Casa en disputa. Blanca, actualmente detenida por policías capitalinos junto con su hija Sally y su yerno Azuher, vivía en dicha casa en la planta baja como parte integral de su salario y era enfermera del dueño de la casa, quien murió en mayo pasado.

Según la indagatoria, una vez fallecido el dueño del inmueble, dicha mujer posiblemente buscó, con su familia, hacerse de la propiedad, al argumentar que era concubina del fallecido, lo cual no pudo acreditar.

Para la regularización y venta del inmueble, la hermana del propietario y su esposo se mudaron al domicilio, donde después dos sobrinos también cohabitaron, a fin de hacerles compañía.

De acuerdo con la narrativa de la investigación, en el domicilio, los tres hombres fueron privados de la vida y Margarita posiblemente fue presionada con amenazas y despojada de bienes para entregar el inmueble.

Al presentarse al lugar referido y luego de que la enfermera no le permitió el acceso al mismo, este domingo un familiar directo del adulto mayor fallecido y de la adulta mayor resguardada, se dirigió a la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc, donde presentó una denuncia por el delito de despojo, misma que ya se integró a la investigación por el triple homicidio.

La tarde del domingo, policías ingresaron al inmueble y descubrieron los tres cadáveres.