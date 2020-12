Vinculan a proceso a exfuncionarios de gobierno de Mancera

Un juez de control vinculó a proceso a Miguel Ángel "N", exsubsecretario de Administración y Desarrollo Humano durante la administración de Miguel Ángel Mancera, así como a Hedilberto "N", quien fungía como director general de administración de la Secretaría de Finanzas por su probable participación el desvío millonario para pagar la nómina de un partido político en creación.

En conferencia de prensa, el vocero de la FGJ, Ulises Lara, detalló que en la audiencia de continuación, los datos de prueba aportados por el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos fueron determinantes para que el juzgador ratificara la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que continuarán internos en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, hasta el cierre de investigación de cuatro meses.

De acuerdo con la investigación, los ahora imputados posiblemente habrían actuado conjuntamente en perjuicio de la Hacienda Pública al realizar trámites en 2017 para adjudicar un contrato de prestación de servicios para la recuperación del Impuesto Sobre la Renta (ISR), retenido a los trabajadores de 2015 a 2017, sin que la empresa justificara las labores encomendadas y en contravención a la normatividad aplicable.

A través de trabajos ministeriales, se detectó que tan sólo en este contrato se canalizaron 290 millones de pesos.

La indagatoria reveló que la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México no se encontraba en la necesidad de realizar la contratación de despachos contables, ya que la propia dependencia contaba con la infraestructura tecnológica y de recursos humanos para la recuperación de las participaciones del ISR.

Además, en la querella se señala que los despachos contratados no realizaron trabajo alguno, ya que el mismo fue realizado por personal de la propia Secretaría de Finanzas capitalina y entregado a dichos consultores, quienes solamente agregaron sus logotipos para los entregables correspondientes, con la finalidad de justificar su supuesta labor.

Ulises Lara resaltó que parte de los recursos posiblemente desviados se destinaron para el pago de nóminas en la estructura de una nueva agrupación política que buscaba su registro.

Miguel Ángel "N", junto con otras personas, posiblemente formalizó tres contratos en los años 2017 y 2018, con diferentes empresas, que ascendieron a un monto cercano a los 986 millones de pesos.

El ex mancerista ya había sido vinculado a proceso pero en el mes de marzo, luego de que el agente del Ministerio Público le formulara imputación ante un juez de control, por su probable participación en delitos cometidos por servidores públicos del Código Fiscal Ciudad de México, razón por la que le fue impuesta la prisión preventiva justificada como medida cautelar.