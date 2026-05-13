logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Felices de ser mamás

Fotogalería

Felices de ser mamás

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Vinculan a proceso a integrantes de "Los Julios"

Por El Universal

Mayo 13, 2026 03:00 a.m.
A
Vinculan a proceso a integrantes de "Los Julios"

Un juez vinculó a proceso a Alexis Ricardo "N", alias "El Lobito", y Valentín "N", presuntos integrantes del grupo criminal "Los Julios", investigados por su probable participación en el delito de secuestro.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ambos hombres habrían privado de la libertad a una persona en marzo de este año en Naucalpan, para exigirle dinero a cambio de permitirle continuar con sus actividades comerciales. Las investigaciones señalan que los imputados acudieron a un comercio informal donde se encontraba la víctima y, tras identificarse como integrantes de "Los Julios", le exigieron una cuota semanal bajo amenazas.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Maru Campos responde a juicio político anunciado por Morena
    Maru Campos responde a juicio político anunciado por Morena

    Maru Campos responde a juicio político anunciado por Morena

    SLP

    El Universal

    Campos instruyó a la Fiscalía de Chihuahua a proceder conforme a derecho en las investigaciones del narcolaboratorio.

    Omar García Harfuch rechaza información sobre ataque al Cártel
    Omar García Harfuch rechaza información sobre ataque al Cártel

    Omar García Harfuch rechaza información sobre ataque al Cártel

    SLP

    El Universal

    La CIA negó que haya facilitado un ataque selectivo contra miembros del Cártel de Sinaloa en marzo de 2026.

    Fiscalía confirma agentes estadounidenses en Chihuahua antes de operativo
    Fiscalía confirma agentes estadounidenses en Chihuahua antes de operativo

    Fiscalía confirma agentes estadounidenses en Chihuahua antes de operativo

    SLP

    El Universal

    Colaboración entre Fiscalía de Chihuahua y FGR continúa para esclarecer el accidente y operativo.

    SCJN invalida ley de objeción de conciencia en Morelos
    SCJN invalida ley de objeción de conciencia en Morelos

    SCJN invalida ley de objeción de conciencia en Morelos

    SLP

    El Universal

    La objeción de conciencia no podrá usarse si pone en riesgo la vida del paciente.