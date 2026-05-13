Vinculan a proceso a integrantes de "Los Julios"

Un juez vinculó a proceso a Alexis Ricardo "N", alias "El Lobito", y Valentín "N", presuntos integrantes del grupo criminal "Los Julios", investigados por su probable participación en el delito de secuestro.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ambos hombres habrían privado de la libertad a una persona en marzo de este año en Naucalpan, para exigirle dinero a cambio de permitirle continuar con sus actividades comerciales. Las investigaciones señalan que los imputados acudieron a un comercio informal donde se encontraba la víctima y, tras identificarse como integrantes de "Los Julios", le exigieron una cuota semanal bajo amenazas.