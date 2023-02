Vinculan a proceso a Noé Orlando por feminicidio en Tlalnepantla

A-AA+

TLALNEPANTLA, Méx., febrero 12 (EL UNIVERSAL).- Noé Orlando quien fue detenido siendo militar en activo de la Sedena, fue vinculado a proceso por un juez por el feminicidio de Edna una joven estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) a quien dejó muerta en su propia casa. "No fue suicidio, fue un feminicidio", "¡Edna no murió Noe la asesino!", gritaron activistas frente a los juzgados de control del Poder Judicial del Estado de México en Barrientos.

"Justicia para Edna" y "Noé feminicida", fueron frases que mujeres encapuchadas pintaron en las puertas de acceso a los juzgados de juicio oral del PJEM.

Edna murió por asfixia el 21 de junio del 2021, fecha en que Noé Orlando la dejó muerta sobre su cama, mientras los padres de la joven dormían en una habitación aledaña. Además, Noé robó pertenencias de la casa de Edna, como su celular y su bicicleta y antes de huir todavía engañó a la abuela de Edna a la que estafó con 10 mil pesos diciendo que tenían una emergencia médica, relató Alberto padre de la joven estudiante, quien pensó que su hija dormía, que estaba desvelada y cuando fue a moverla para que se levantara se percató que ella ya no respiraba.

El padre de la víctima reunió videos y pidió peritajes, para comprobar que su hija no se había suicidado, como determinaron las primeras investigaciones de la Fiscalía mexiquense, sino que había sido víctima de feminicidio por parte de quien fue su pareja.

Por año y medio Noé Orlando estuvo huyendo y se enlistó en el Ejército Mexicano, de donde era militar en activo cuando fue detenido el 7 de febrero en un operativo coordinado entre personal de la Fiscalía mexiquense y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes lo trasladaron al penal de Barrientos, donde un juez determinó vincularlo a proceso este 12 de febrero, por el feminicidio de Edna, quien estudiaba sociología en la UAM Azcapotzalco.