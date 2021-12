Vinculan a proceso a nueve personas por evasión de presos en Tula

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) dio a conocer que nueve personas fueron vinculadas a proceso por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa y evasión de presos con doble agravante, hechos ocurridos en Tula de Allende.

A través de un comunicado, la Fiscalía informó que se consiguió la vinculación a proceso en contra de nueve personas, entre ellas un menor de edad por los delitos anteriormente mencionados.

"La Procuraduría General del Estado de Hidalgo obtuvo la vinculación a proceso de nueve personas, entre ellas un adolescente, quienes enfrentan investigaciones por los hechos previstos como delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y evasión de presos con doble agravante, ocurridos en Tula Allende", se señaló en el escrito.

Los hechos, que fueron imputados a sujetos identificados con las iniciales B. A. A. R., V. O. C., C. S. V., D. H. C., M. A. O. N., J. L. V. C., J. M. C. C., J. A. R. A., y la información del adolescente fue omitida por razones legales, se dieron el pasado 1 de diciembre del presente año en el Centro de Readaptación Social (Cereso), que se encuentra ubicado en la colonia La Malinche del municipio Tula de Allende, donde se evadieron nueve internos.

En las acciones para escapar de prisión, quienes permanecían privados de su libertad, contaron con la ayuda de un grupo de personas que con armas de fugo, uso de vehículos y violencia ingresaron a las instalaciones del penal.

Las autoridades establecieron un lapso de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Las autoridades detuvieron a tres de los nueve reos que huyeron en una espectacular fuga de una cárcel del centro de México y otras ocho personas vinculadas al grupo delictivo que participó en el hecho.

En el estado central de Hidalgo fueron recapturados tres de los nueve presos que huyeron la víspera del Centro de Reinserción Social (Cereso) de la localidad de Tula, dijo el jueves a la prensa el Procurador General de la entidad, Alejandro Habib Nicolás.

Durante las acciones de búsqueda que se activaron tras la fuga las fuerzas de seguridad detuvieron a ocho personas presuntamente vinculadas a la banda que participó en el evento, indicó Habib Nicolás.

El Procurador confirmó que aún no se ha logrado apresar al líder del grupo, quien ha sido identificado como José Artemio Maldonado Mejía, alias "El Michoacano", quien fue uno de los nueve presos que huyó del Cereso tras la irrupción de un comando de unas 10 personas armadas, quienes con la ayuda de un camión de tres toneladas, que tenía soldada una chapa en su parte frontal, lograron tumbar un portón de la cárcel para facilitar la fuga.

En la operación se emplearon dos vehículos que se incendiaron para distraer a las fuerzas de seguridad mientras el comando armado ingresaba a la cárcel, y otra unidad donde se encontraron unos objetos que se presume podrían ser explosivos, precisó el Procurador.

Habib Nicolás dijo que los nueve presos fugados eran procesados por los delitos de homicidio y secuestro.

Entre los reos recapturados están Román Farfán Sánchez, Juan Valentín Rangel Albor y Abel Millán Gaspar, informaron medios locales.

En Tula se ubica una gran refinería y el área está plagada de bandas armadas que roban combustible perforando los ductos.

Las fugas espectaculares no son algo nuevo en México. Joaquín "El Chapo" Guzmán, el líder del Cártel de Sinaloa, ahora en prisión en Estados Unidos, escapó por segunda vez de una cárcel en 2015 a través de un túnel habilitado con rieles por los que recorrió en una moto el kilómetro y medio que conectaba su celda de máxima seguridad con el exterior.

En 2012, más de 130 reclusos escaparon también a través de un túnel de la prisión de Piedras Negras, ciudad fronteriza con Texas, y dos años antes se fugaron 141 presos de una cárcel de Tamaulipas, en el noreste del país, por una entrada para vehículos del personal penitenciario.