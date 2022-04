Vinculan a proceso a presunto feminicida de niña de seis años

El presunto homicida de la niña Victoria Guadalupe, actualmente recluido en el penal de San José El Alto, en Querétaro, fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio.

Lo anterior lo dio a conocer la Fiscalía General del Estado (FGE), dependencia que también detalló que al imputado se le decretó prisión preventiva oficiosa, además de que informó que habrá tres meses de investigación complementaria.

La resolución de la autoridad judicial se realizó la mañana de este lunes durante la audiencia inicial realizada a cargo de una jueza de Control, tras el cumplimiento de la respectiva orden de aprehensión por el delito de Feminicidio.

Ante la jueza de Control, la Fiscalía Especializada en Feminicidios presentó los datos de prueba, entre ellos las pruebas genéticas aplicadas al cuerpo de la niña de 6 años y al imputado, que dieron resultado positivo.

Luego del hallazgo del cuerpo de Victoria Guadalupe y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) se constató que no tenía ninguna mutilación y se encontraba completo; asimismo, se aplicó la necrocirugía de Ley, resultando como causa de la muerte asfixia por estrangulamiento y lesiones de carácter sexual.

Además de que el cronotanatodiagnóstico determinó que la muerte habría ocurrido aproximadamente 48 horas antes de la intervención pericial, con lo que se pudo establecer que el deceso ocurrió horas antes de que alguna autoridad recibiera el reporte de no localización.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, señaló que "para este miserable no habrá clemencia ni olvido".

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario dijo que además de acompañar "en estos duros y lamentables momentos" a los familiares y amigos de la pequeña de seis años, "lo principal que puedo ofrecerles es garantía de justicia".

"Comprendo que no hay palabras de consuelo para la búsqueda de una hija o un hijo, ni maneras que permitan expresar el dolor y la indignación que ha causado en la sociedad".

Mencionó que asesinar "de manera vil a una criatura inocente, implica el mayor grado de maldad", por lo que demandó la mayor pena y el castigo más duro que permita la ley.

Por último, reiteró que tal y como lo dijo al asumir el cargo de gobernador, las calles son de las familias, de nadie más.

"Quien busque llegar a Querétaro a delinquir, le advierto que se vaya, y que lo haga ya, o estará condenado a vivir su vida en la cárcel".