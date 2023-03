Violencia contra mujeres sigue; Gobierno no hace lo suficiente: PAN

A-AA+

La violencia en contra de las mujeres sigue en aumento, mientras el gobierno de López Obrador no hace lo suficiente para erradicar las agresiones que se cometen día con día en contra de este sector de la población, además de que la aplicación de la justicia y la atención a víctimas continúa siendo lenta e ineficiente, afirmó el dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza.

"Basado en prejuicios machistas y trasnochados, el gobierno de Morena se volvió enemigo de las causas de las mujeres, no solo les dio la espalda, sino que las agrede verbalmente, para influirles miedo y acallar sus protestas, como ha ocurrido en cada celebración del Día Internacional de la Mujer", añadió.

Criticó que el gobierno ha definido la lucha de las mujeres como un movimiento "conservador" producto del neoliberalismo: "El gobierno ataca a los movimientos feministas porque los considera enemigos del régimen, cuyo único objetivo es desprestigiar a Andrés Manuel López Obrador y a su movimiento de destrucción nacional".

En un comunicado, Marko Cortés señaló que todos los indicadores de violencia contra las mujeres rompieron récord en el gobierno de Morena. "Asesinatos, violaciones, maltratos, como nunca. No sólo en el mundo físico, sino también en el mundo virtual. Las mujeres sufren en las redes acoso, amenazas, difusión de material privado, extorsión, desprestigio, suplantación de identidad, mientras el gobierno sigue de brazos cruzados", denunció.

Destacó que más allá de la violencia física, también han crecido las violencias psicológica, económica, patrimonial y política. Acusó que las palabras presidenciales en contra de los movimientos de mujeres, por su influencia y penetración, han influido sin duda en crear un clima nocivo para las mujeres.

Destacó los datos del INEGI que señalan que el 70 por ciento de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido al menos algún tipo de agresión durante su vida. "Las cifras oficiales revelan una ola de violencia contra las mujeres. El feminicidio, el asesinato de mujeres, las violaciones sexuales están al alza y eso está generando problemas que no se atienden por parte del gobierno, como la salud mental de las víctimas", subrayó.

Además, en materia de empleo, de 409 mil plazas netas generadas en enero, la totalidad fue para los hombres, "así que las mujeres continúan en desventaja siendo que muchas de ellas son cabezas del hogar. No sirve que el gobierno federal reparta migajas de apoyos clientelares, si no brinda estrategias y políticas que impacten directamente a las mujeres".

Por todas estas razones, Marko Cortés dijo que es el momento de recuperar programas tan importantes como las estancias infantiles, los refugios para atender a mujeres víctimas de violencia, así como centros de atención legal y psicológica. También propuso incrementar el presupuesto para la atención del cáncer de mama y cervicouterino.

"En los gobiernos de Acción Nacional sí se está cuidando a las mujeres, como en Chihuahua, con zonas seguras con los puntos naranja, universidades para que las mujeres continúen sus estudios con horarios flexibles, como en Querétaro; el distintivo violeta en Yucatán, Poder Mujer en Aguascalientes, el Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres en Guanajuato, así como todos los programas a favor de la mujer que se está implementando en los municipios gobernados por Acción Nacional.

"En Acción Nacional apelaremos por la igualdad de las mujeres en todos los ámbitos, desde la independencia económica, igualdad de salarios, más mujeres en puestos directivos, en cargos públicos, en el Poder Legislativo, Judicial, gubernaturas y Presidencia de la República, más mujeres como líderes empresariales, y al mismo tiempo con mayores oportunidades para que continúen sus estudios, quienes por cualquier motivo los hayan suspendido", aseguró.

El dirigente nacional del PAN resaltó que su partido es pionero en políticas sociales en favor de las mujeres, como el impulso a la Ley del INMUJERES, reformas a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ley Federal Para Prevenir y Erradicar la Discriminación, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, entre muchas otras.

"Si en verdad queremos un México libre de violencia contra las mujeres, es fundamental poner en marcha políticas públicas que beneficien el mejor desarrollo de las mujeres en todas sus etapas, impulsar mayor equidad en el ambiente económico y laboral, así como desterrar la impunidad", concluyó.