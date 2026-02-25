Violencia del CJNG afecta economías rurales en Jalisco y Ecuador

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).- El pasado 22 de febrero, en el municipio de Tapalpa, Jalisco fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes alias "El Mencho", líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Tras la violencia ocurrida en más de 20 estados, han salido nuevamente a la luz los estragos que el crimen organizado ha realizado en las economías rurales de México y América Latina.

Impacto en las economías rurales y el medio ambiente

De acuerdo con el portal Mongabay, especializado en noticias sobre conservación, el crimen organizado ha tenido un impacto ambiental y social que afecta a varias actividades del sector primario, destacando la pesca, la producción del aguacate y el tráfico de mercurio.

Tras investigaciones periodísticas, se ha documentado las extorsiones, la violencia y el día a día de miles de pescadores en Jalisco y la costa del Pacífico, que se encuentran atrapados en una ola de violencia y pobreza, mientras el cártel utiliza los mares para el narcotráfico.

Un informe de la Policía salvadoreña ante la prensa de su país, difundido el 4 de agosto de 2024, reporta que tres mexicanos detenidos, quienes eran pescadores artesanales de Jalisco, iban en una embarcación cargada con 12 carabinas AR15, 20 fusiles AK47, una ametralladora M60, un fusil de francotirador, cargadores y municiones.

"Nadie puede decir nada, es la regla de silencio que impone 'la plaza', señalaron varios pescadores de la zona, tras ser consultados sobre el suceso. "Cuando se les detiene, al menos ya saben que están vivos en algún sitio porque muchos de los pescadores que se van a esa aventura simplemente desaparecen, y sus familias ni siquiera sabrán dónde llorarlos".

Un pescador resaltó que el CJNG no tiene interés real en el negocio pesquero, el cual no tiene en esa zona productos de valor que le arrojen ganancias, como sí ocurre con la pesca de totoaba en el Alto Golfo de California. Pero usa las discretas flotas de los pescadores, eventualmente las equipa y tienta a algunos trabajadores para iniciar odiseas al sur en busca de cocaína a cambio de miles de dólares. La coerción poco sutil permite allanar la voluntad de los costeños más titubeantes.

Deforestación y tráfico de mercurio vinculados al CJNG

De igual manera, el medio detalla que la expansión del aguacate ha provocado una alarmante pérdida de bosques, en un negocio infiltrado por mafias ligadas al CJNG.

Durante el 2020, una decena de trabajadores arribó en dos camiones escoltados por hombres armados a bordo de una camioneta, minutos después de su llegada, el ruido del motor de la grúa y los gritos de quienes organizaban la manipulación de grandes troncos de pinos, encinos y oyameles comenzaron a desaparecer, fue así que en un par de días, en la Sierra de Cacoma un bosque fue borrado.

Para los habitantes de este municipio de Cuautla, Jalisco, el episodio no fue una novedad. Los bosques que se encontraban en los terrenos contiguos habían sido tumbados bajo el mismo patrón y para el mismo fin: transformar esos sitios en huertas de aguacate.

La fiebre del aguacate llegó desde Michoacán, estado destacado por ser el principal productor de aguacate en México, con el 70 % de toda la superficie sembrada en el país, donde grupos delictivos controlan la mayor parte de las actividades económicas.

De acuerdo con Mongabay, más de 200 toneladas de mercurio han sido traficadas desde México hacia la Amazonía de Perú, Bolivia y Colombia para alimentar la minería ilegal.

La investigación realizada por la organización Environmental Investigation Agency (EIA), basada en entrevistas de campo con presuntos traficantes, videos y fotografías, ha logrado detectar una ruta de contrabando que comienza con la extracción en minas artesanales localizadas en el estado de Querétaro, en la que se encuentra una de las reservas de mercurio más grandes del mundo.

Las 19 minas artesanales donde se extrae el mercurio para la red de tráfico investigada por EIA se ubican en la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda de Querétaro, la cual se encuentra protegida por la UNESCO.

El informe señala, que miembros del CJNG son quien controlan su distribución, asimismo detalla que la forma para ocultar el mercurio se utiliza grava o material de construcción para evadir controles aduaneros y dificultar su detección.

En Ecuador, más del 70% de los pescadores de Puerto Bolívar paga al cártel mexicano extorsiones de hasta 300 dólares mensuales para poder zarpar.

Machala, la capital de la provincia de El Oro, en el sur del Ecuador, es el epicentro de la guerra entre bandas de narcotraficantes, principalmente con participación de Los Lobos, considerada organización terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos y ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

El portal indica, que esta es una de las provincias que concentra el mayor número de pescadores artesanales en el país y que se ha convertido en un epicentro de violencia, donde se registraron 580 muertes violentas, a diferencia de las otras provincias que agrupa la jurisdicción policial.

"Aquí nosotros hemos cogido toneladas de droga en contenedores", resume el comandante, quien confirma que los hechos de violencia están asociados a una pelea entre las bandas de narcotráfico Los Lobos y Sao-Box por el control de Puerto Bolívar. "La pelea es por el puerto", sostiene.

"Roban los motores a pescadores y luego los utilizan para ponerlos en otras embarcaciones y sacar la droga a mar abierto. Sabemos que tienen también bastante espacio en islas que no están habitadas donde probablemente estarían albergando motores robados y armas que son utilizadas justamente cuando van a mover ese tipo de sustancias a mar abierto", señala un agente policial de antinarcóticos en El Oro entrevistado por el portal.