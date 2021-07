Violencia en Pantelhó no representa riesgo a la gobernabilidad: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los hechos violentos que en días pasados se registraron en Chiapas, como en Pantelhó, no representan un riesgo a la estabilidad y a la gobernabilidad.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que son conflictos nuevos en los que "gente" está optando por el camino de la violencia y rechazó que el supuesto grupo de autodefensa "El Machete", que opera en Pantelhó, simpatice con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

"Se trabaja en Chiapas, hay manifestaciones de violencia, incluso un asesinato en Tuxtla (Gutiérrez) de varias personas y lo que está sucediendo en Pentalhó, otros sitios donde grupos que actúan de manera violenta, pero no representan ningún riesgo a la estabilidad, la gobernabilidad.

"Ya se está actuando, no se trata de los conflictos que vienen de tiempo atrás, son cosas nuevas, es gente que está optando por la violencia en esa región, pero ya estamos actuando", señaló.

El presidente López Obrador dijo que la Guardia Nacional intensificará acciones de seguridad en esa región.

Sobre Michoacán, el Presidente dijo que este miércoles, funcionarios federales presentaron a los pobladores de Aguililla —donde hay una disputa entre grupos criminales— un programa de desarrollo y bienestar.

Afirmó que se atenderán las causas que originan la violencia, aunque algunos se opongan a la intervención del Gobierno federal.

"Ayer se presentó ya una propuesta de programa de desarrollo de bienestar para los habitantes de Aguililla y estamos buscando resolver los problemas de esa manera con bienestar, con justicia, ayudando a los productores y hay quienes no quieren que intervenga el gobierno pero la gente sí, el pueblo sí, entonces vamos a seguir insistiendo para que se vaya logrando la paz con justicia, ese es el método", indicó.