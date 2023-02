Violencia en Zacatecas y Guanajuato, fruto que dejó García Luna: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el clima de violencia que viven entidades como Zacatecas y Guanajuato es debido a que bandas criminales "echaron raíces" y que son "fruto podrido" de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública y declarado recientemente culpable en Estados Unidos de nexos con el narcotráfico.

El jefe del Ejecutivo federal afirmó en conferencia de prensa matutina, que su gobierno no ha dejado solo a estos estados y se está combatiendo la violencia y la impunidad enviado a elementos de la Guardia Nacional (GN) y "ahí vamos poco a poco".

"Estamos con presencia de la Guardia Nacional, combatiendo la violencia y la impunidad. No hemos dejado solo al pueblo de Zacatecas, ni al pueblo de Guanajuato, estamos trabajando, el asunto es que estas bandas pues echaron raíces, pues esto es el fruto podrido de lo de García Luna y de sus jefes, esto fue lo que dejaron, y ahí vamos poco a poco".

"Tenemos ventajas porque, aun cuando ya es un mal que dejaron avanzar mucho, que lo promovieron pues, con el contubernio de autoridades y delincuencia, con la corrupción, como está quedando de manifiesto, tenemos la ventaja que, al no permitir la asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia, se avanza. Ese es un elemento bueno, a favor", comentó.