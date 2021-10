Violencia, pendiente eterno en Guerrero

Chilpancingo, Gro.- Así va recibir Evelyn Salgado Pineda, la nueva gobernadora de Guerrero, a la entidad: con 38 grupos armados, entre autodefensas y criminales que operan casi en la mitad del territorio. Miles de desplazados, desaparecidos y también de asesinados, además de una Policía Estatal precaria, con 98% de impunidad.

Salgado Pineda recibirá un gobierno inoperante, con 14 hospitales y 400 centros de salud cerrados por los trabajadores de la Secretaría de Salud (Ssa) para exigir la entrega de sus ahorros, y con la mayoría de los empleados de casi todas las dependencias en las calles protestando por el pago de sus salarios y prestaciones.

Recibirá un estado de Guerrero donde 66.4% de la población está en condiciones de pobreza; un 36.1% no tiene acceso a alimentos, y 56.3% no cuenta con servicios básicos, según el informe del Coneval de 2020.

Guerrero estaba convulsionado por el ataque y asesinato de tres normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de 43 estudiantes la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 por policías y criminales en Iguala. Pero no hubo orden ni paz, la descomposición no paró. Hoy, Iguala es muy parecida a la de 2014. La ciudad enfrenta uno de los procesos de violencia más agudos, pues no hay policías municipales porque desde el caso Ayotzinapa los depuraron.

Iguala se convirtió en una zona de silencio: siete reporteros tuvieron que salir para proteger sus vidas y el resto, por sobrevivencia, no publica ninguna noticia que tenga que ver con asesinatos, desapariciones y extorsiones. Según la Fiscalía General del Estado (FGE), la violencia la generan dos organizaciones criminales, La Sierra o Los Tlacos y La Bandera, un remanente de Guerreros Unidos.

En Guerrero operan 20 grupos de autodefensa y 18 supuestas organizaciones criminales, según un mapa de riesgo que hizo el gobierno de Astudillo Flores en el último proceso.

La organización civil Impunidad Cero en su informe de 2020 colocó a Guerrero en el segundo lugar nacional en los índices de impunidad, con 98.8%, es decir, sólo 1.2% de los crímenes se resuelven en el estado. Hoy inicia una nueva etapa para Guerrero, por primera vez la entidad será gobernada por una mujer, Evelyn Salgado, quien comenzó su carrera política apenas hace cinco meses.