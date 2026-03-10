Violencia tras captura de El Mencho reduce consumo en México
Ciudades como Guadalajara, Irapuato y León registraron caídas superiores al 20% en ventas tras los hechos violentos.
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- La ola de violencia registrada tras el operativo que derivó en lacaptura de Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes
, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a finales de febrero provocó una contracción inmediata en el consumo.
De acuerdo con un análisis de la consultora NielsenIQ (NIQ), las ventas minoristas en autoservicios registraron una caída nacional de 6.5%, afectadas por bloqueos carreteros, interrupciones en la movilidad y episodios de inseguridad en distintos puntos del país.
El reporte indica que los incidentes ocurridos el domingo 22 de febrero y en los días posteriores generaron una parálisis parcial en actividades comerciales, particularmente en la región Occidente y el Bajío, donde el impacto fue más pronunciado. La desaceleración refleja la sensibilidad del consumo ante episodios de violencia que alteran la movilidad de consumidores y la operación normal de comercios.
Las cifras de NIQ muestran que ciudades estratégicas registraron caídas superiores al 20% en el valor de ventas. En Guadalajara, la reducción alcanzó 20.9%, mientras que en Irapuato fue de 20.7% y en León de 20.5 por ciento.
Otras localidades también mostraron contracciones relevantes, como Tepic con disminuciones de 18.5%, así como Morelia y Puerto Vallarta con bajas de 16.1% en ambos casos.
De acuerdo con la firma, la crisis de inseguridad que se detonó el pasado domingo 22 de febrero provocó que el consumo presentara una desaceleración en los autoservicios, impactando la dinámica comercial a nivel nacional.
Subió demanda de productos ligados a emergencias
El análisis también revela cambios en los patrones de compra de los consumidores durante los días posteriores a los hechos de violencia. En mercados como Guadalajara, categorías de consumo cotidiano registraron fuertes caídas, en botanas, leche y refrescos.
En contraste, aumentó la demanda de productos asociados a situaciones de previsión o emergencia, como botiquines, sardinas y atún enlatado. Dentro del segmento de bebidas no alcohólicas, el agua natural mostró la menor caída, con una reducción de 6.4%, lo que sugiere que los consumidores priorizaron artículos esenciales ante la incertidumbre.
Un comportamiento similar se observó en León, donde el gasto en productos de alta rotación se contrajo de forma significativa. El yogurt cayó 20.5%, las botanas 23.4% y la panificación 22.2%, mientras que categorías de mayor duración en anaquel, como pescados y mariscos congelados, sardinas y arenques, registraron incrementos en la demanda.
Según la consultora, estos cambios evidencian cómo los factores de seguridad pueden alterar de forma inmediata la dinámica del consumo, modificando no solo la logística comercial, sino también la psicología de gasto de los hogares.
