Violencia tras captura de El Mencho reduce consumo en México

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- La ola de violencia registrada tras el operativo que derivó en la

, líder del(CJNG) a finales de febrero provocó una contracción inmediata en el consumo.De acuerdo con un análisis de la consultora(NIQ), lasen autoservicios registraron una, afectadas por bloqueos carreteros, interrupciones en la movilidad y episodios de inseguridad en distintos puntos del país.El reporte indica que los incidentes ocurridos ely en los días posteriores generaron unaen actividades comerciales, particularmente en la, donde el impacto fue más pronunciado. La desaceleración refleja la sensibilidad del consumo ante episodios de violencia que alteran la movilidad de consumidores y la operación normal de comercios.Las cifras de NIQ muestran que ciudades estratégicas registraronen el valor de ventas. En, la reducción alcanzó 20.9%, mientras que enfue de 20.7% y ende 20.5 por ciento.Otras localidades también mostraron contracciones relevantes, comocon disminuciones de 18.5%, así comocon bajas de 16.1% en ambos casos.De acuerdo con la firma, laque se detonó el pasadoprovocó que el consumo presentara una desaceleración en los autoservicios, impactando la dinámica comercial a nivel nacional.Subióligados a emergenciasEl análisis también revela cambios en los patrones de compra de los consumidores durante los días posteriores a los hechos de violencia. En mercados como, categorías de consumo cotidiano registraron fuertes caídas, en botanas, leche y refrescos.En contraste, aumentó laasociados a situaciones de previsión o emergencia, como. Dentro del segmento de bebidas no alcohólicas, el agua natural mostró la menor caída, con una reducción de 6.4%, lo que sugiere que los consumidores priorizaron artículos esenciales ante la incertidumbre.Un comportamiento similar se observó en, donde el gasto en productos de alta rotación se contrajo de forma significativa. El, lasy la panificación 22.2%, mientras que categorías de mayor duración en anaquel, como pescados y mariscos congelados, sardinas y arenques, registraron incrementos en la demanda.Según la consultora, estos cambios evidencian cómo lospueden alterar de forma inmediata la, modificando no solo la logística comercial, sino también lade los hogares.