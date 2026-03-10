logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÓNICA ¡UN AÑO MÁS DE VIDA!

Fotogalería

MÓNICA ¡UN AÑO MÁS DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Violencia tras captura de El Mencho reduce consumo en México

Ciudades como Guadalajara, Irapuato y León registraron caídas superiores al 20% en ventas tras los hechos violentos.

Por El Universal

Marzo 10, 2026 03:58 p.m.
A
Violencia tras captura de El Mencho reduce consumo en México

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- La ola de violencia registrada tras el operativo que derivó en la

captura
de Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a finales de febrero provocó una contracción inmediata en el consumo.
De acuerdo con un análisis de la consultora NielsenIQ (NIQ), las ventas minoristas en autoservicios registraron una caída nacional de 6.5%, afectadas por bloqueos carreteros, interrupciones en la movilidad y episodios de inseguridad en distintos puntos del país.
El reporte indica que los incidentes ocurridos el domingo 22 de febrero y en los días posteriores generaron una parálisis parcial en actividades comerciales, particularmente en la región Occidente y el Bajío, donde el impacto fue más pronunciado. La desaceleración refleja la sensibilidad del consumo ante episodios de violencia que alteran la movilidad de consumidores y la operación normal de comercios.
Las cifras de NIQ muestran que ciudades estratégicas registraron caídas superiores al 20% en el valor de ventas. En Guadalajara, la reducción alcanzó 20.9%, mientras que en Irapuato fue de 20.7% y en León de 20.5 por ciento.
Otras localidades también mostraron contracciones relevantes, como Tepic con disminuciones de 18.5%, así como Morelia y Puerto Vallarta con bajas de 16.1% en ambos casos.
De acuerdo con la firma, la crisis de inseguridad que se detonó el pasado domingo 22 de febrero provocó que el consumo presentara una desaceleración en los autoservicios, impactando la dinámica comercial a nivel nacional.
Subió demanda de productos ligados a emergencias
El análisis también revela cambios en los patrones de compra de los consumidores durante los días posteriores a los hechos de violencia. En mercados como Guadalajara, categorías de consumo cotidiano registraron fuertes caídas, en botanas, leche y refrescos.
En contraste, aumentó la demanda de productos asociados a situaciones de previsión o emergencia, como botiquines, sardinas y atún enlatado. Dentro del segmento de bebidas no alcohólicas, el agua natural mostró la menor caída, con una reducción de 6.4%, lo que sugiere que los consumidores priorizaron artículos esenciales ante la incertidumbre.
Un comportamiento similar se observó en León, donde el gasto en productos de alta rotación se contrajo de forma significativa. El yogurt cayó 20.5%, las botanas 23.4% y la panificación 22.2%, mientras que categorías de mayor duración en anaquel, como pescados y mariscos congelados, sardinas y arenques, registraron incrementos en la demanda.
Según la consultora, estos cambios evidencian cómo los factores de seguridad pueden alterar de forma inmediata la dinámica del consumo, modificando no solo la logística comercial, sino también la psicología de gasto de los hogares.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Violencia tras captura de El Mencho reduce consumo en México
Violencia tras captura de El Mencho reduce consumo en México

Violencia tras captura de El Mencho reduce consumo en México

SLP

El Universal

Ciudades como Guadalajara, Irapuato y León registraron caídas superiores al 20% en ventas tras los hechos violentos.

Adán Augusto López evita dar entrevistas en Senado de la República
Adán Augusto López evita dar entrevistas en Senado de la República

Adán Augusto López evita dar entrevistas en Senado de la República

SLP

El Universal

Se vincula financiamiento de precampaña de Adán Augusto López con socio de Hernán Bermúdez.

Nunca muevas tu auto después de chocar sin antes hacer esto
Nunca muevas tu auto después de chocar sin antes hacer esto

Nunca muevas tu auto después de chocar sin antes hacer esto

SLP

El Universal

Antes de mover autos chocados en CDMX, es obligatorio tomar evidencia para conservar derechos del seguro.

Michoacán cierra ejercicio fiscal 2024 sin observaciones de la ASF
Michoacán cierra ejercicio fiscal 2024 sin observaciones de la ASF

Michoacán cierra ejercicio fiscal 2024 sin observaciones de la ASF

SLP

El Universal

Se invirtieron más de 40 mil millones en infraestructura sin contratar nuevos créditos.