Violento fin de semana en Gto.

VALLE DE SANTIAGO, Gto.- Seis personas fueron asesinadas, entre ellas dos menores de edad y una mujer, en tres ataques simultáneos registrados la madrugada de este sábado en las comunidades Las Cañas y Los Martínez, del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, en la zona limítrofe con el estado de Michoacán.

Grupos armados sorprendieron a las víctimas cuando dormían en sus domicilios.

Los hechos violentos ocurrieron en las primeras horas de este 10 de enero de 2026 por comandos que realizaron múltiples disparos con armas largas en ambos poblados, de acuerdo con los reportes de vecinos en las líneas del Sistema de Emergencias 911.

Minutos después de las 3:00 de la mañana, grupos armados irrumpieron en forma simultánea en dos casas de las calles Morelos y Francisco Villa, del poblado Las Cañas, con el saldo de tres personas muertas y una herida.

En los hechos fallecieron Juan Ángel, de 15 años de edad; Juan Carlos, de 43 años, y un hombre de 60 años; en tanto que una persona de 43 años identificada como Pilar, presenta lesiones por los proyectiles.

En Los Martínez, los tres integrantes de una familia fueron acribillados por un comando; los fallecidos son un hombre y una mujer de aproximadamente 45 años de edad y su hijo de entre 8 y 10 años.

La Fiscalía General del Estado informó que la persona con lesiones recibe atención médica -en una institución hospitalaria-.

En un comunicado indicó que, tras los sucesos, de manera inmediata se activaron células de investigación especializada, y en ambos poblados el personal ministerial y peritos realizan labores bajo protocolos de alta prioridad, con un procesamiento técnico y exhaustivo a fin de recabar información confiable que permita la identificación y pronta localización de los responsables.

La zona fue custodiada por la Policía Municipal y elementos de la Guardia Nacional, quienes además realizaron un despliegue por caminos vecinales y carreteras, sin dar con los asesinos.