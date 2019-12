Virgilio Andrade y la Casa Blanca, el otro fallo polémico de la SFP

Después de que el director de la Comisión de Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, quedara este jueves exonerado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), en un fallo muy esperado, recordamos el otro gran fallo de la dependencia, el de Virgilio Andrade sobre la llamada Casa Blanca.

Bartlett Díaz fue investigado luego de que el periodista Carlos Loret de Mola diera a conocer en su columna y en su programa de radio el reportaje "Bartlett Bienes Raíces", elaborado por la periodista Arelí Quintero, quien publicó que el funcionario, junto con su familia, construyó un "imperio inmobiliario" con 23 casas de lujo, las cuales están ubicadas en las zonas más caras del valle de México.

Sin embargo los señalamientos no prosperaron, ya que Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, detalló esta tarde que el titular de la CFE no incurrió en algún "conflicto de interés" y tampoco tenía la obligación legal de reportar las declaraciones patrimoniales de su familia y pareja, porque cada uno de ellos tienen sus propios ingresos.

Ante esto, EL UNIVERSAL recuerda la ocasión en la que el entonces secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, también absolvió al expresidente Enrique Peña Nieto, quien era acusado por la investigación periodística "La Casa Blanca". Angélica Rivera, entonces esposa de Peña Nieto, habría comprado una mansión, valuada en esa época en 7 millones de dólares.

La vivienda, ubicada en Sierra Gorda 150, Lomas de Chapultepec, abrió la sospecha de un presunto acto de corrupción a la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, debido a que la propiedad fue adquirida por la entonces primera dama a Grupo Higa, un contratista del gobierno federal. Por ello, la SFP investigó al expresidente durante seis meses.

Tras este tiempo Virgilio Andrade concluyó que no existió conflicto de interés por parte del presidente Enrique Peña Nieto para que su esposa, Angélica Rivera, adquiriera la residencia de Las Lomas. Asimismo tampoco encontró conflicto de interés en el caso de la adquisición de una casa en Ixtapan de la Sal por parte del presidente Enrique Peña Nieto ni del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien también compró una vivienda a Hinojosa, en el club de Golf en Malinalco, Estado de México.

El exsecretario de la Función Pública justificó en aquella ocasión que los inmuebles fueron adquiridos antes de que los funcionarios asumieran sus cargos en el poder Ejecutivo Federal. En conferencia de prensa, Andrade explicó que "el conflicto de interés no se materializa con la amistad, se materializa cuando en función de alguna relación personal, familiar y de negocios el servidor público rompe con el principio de imparcialidad, el servidor público incide de manera indebida en la asignación de un contrato o el servidor público recibe un beneficio personal en su patrimonio". Tras dichas declaraciones, el titular de esta dependencia fue criticado por "encubrir" al mandatario y tiempo después presentó su renuncia al cargo.