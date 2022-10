Viruela símica llega a 31 estados de la República

A-AA+

Hasta este lunes, había mil 968 personas contagiadas por la viruela símica en 31 estados de la República, excepto en Durango, y no se reportó ningún fallecido por dicha infección, de acuerdo al Informe Técnico Semanal de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud.

No obstante, existen dos defunciones que durante su atención médica se identificaron con lesiones compatibles con viruela símica, y fueron confirmados por laboratorio; dichos decesos son analizados por un grupo de expertos en materia de infectología para dictaminar si existe causa atribuible a la infección del virus.

El documento detalla que se identificaron tres mil 564 casos probables, de los cuales mil 968 fueron confirmados, 446 se encuentran en estudio y mil 150 fueron descartados mediante prueba de laboratorio.

El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) notificó que los casos positivos se encuentran distribuidos en 31 entidades federativas: Ciudad de México (mil 184); Jalisco (240); Estado de México (189); Yucatán (77); Quintana Roo (46); Chiapas (25); Tabasco (27); Nuevo León (21); Baja California (14); Morelos (13); Veracruz (14); Chihuahua (11); y Guanajuato (10).

Asimismo, Puebla (12); Coahuila (10); Nayarit (9); Hidalgo (8); Querétaro (8); Sinaloa (8); Oaxaca (7); Aguascalientes (7); Campeche (5); Michoacán (4); Colima (4); Sonora (3); Tamaulipas (3); Zacatecas (3); Guerrero (2); Tlaxcala (2); Baja California Sur (1); y San Luis Potosí (1).

Del total de casos confirmados, 98% corresponde a hombres y 2% a mujeres; 47.6% de las personas tiene entre 30 y 39 años, es decir, 936 de los mil 968 confirmados. También, 25 personas tienen menos de 20 años; 518, de 20 a 29; 383, de 40 a 49; 93, de 50 a 59 y 13, 60 o más.

Al 30 de septiembre, en el mundo se reportaron 68 mil 265 casos confirmados en 106 países, territorios y áreas en las seis regiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como 25 defunciones.

¿Cómo se contagia la viruela símica?

Esta enfermedad se transmite por contacto directo con las secreciones de una persona enferma a través de mucosas o lesiones de la piel, gotitas respiratorias y objetos contaminados con líquidos corporales. La enfermedad dura en promedio 21 días.

Se puede prevenir al evitar contacto físico directo con personas enfermas o que se sospecha pudieran tener la enfermedad. El contacto sexual es una actividad que debe tomarse en cuenta, ya que se contagia por contacto muy estrecho entre dos o más personas.

Existen prácticas que pueden incrementar el riesgo de infecciones, incluyendo la viruela símica, como: sexo con personas desconocidas, cuartos oscuros o fiestas sexuales; esto, debido al contacto estrecho entre las personas durante estas actividades.

¿Cómo tratar la viruela símica?

Quienes cuidan a familiares con la enfermedad deben lavar con agua tibia y detergente la ropa, toallas y sábanas de la persona enferma y los utensilios para comer; además, limpiar y desinfectar superficies contaminadas. En caso de presentar síntomas, las y los pacientes deben evitar acercarse a otras personas y no acudir a lugares públicos.

El sitio viruela.salud.gob.mx/ cuenta con información disponible para la población, así como para personal de salud que atiende pacientes con sospecha de la enfermedad. Se actualizará conforme se obtenga más evidencia para prevenir y tratar la enfermedad.