Visado de expresidentes no es proceso discrecional, señala Manuel Albares

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (EL UNIVERSAL).- El visado de residencia otorgado a los expresidentes de México, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari se ha hecho conforme a los requisitos solicitados, por lo que no es un proceso discrecional, señaló el ministro del Exterior de España, José Manuel Albares.

"El expresidente Salinas de Gortari, Peña Nieto, Calderón han hecho solicitudes de visado de residencia como hacen miles de personas todos los años", expuso al ser cuestionado sobre el tema, en el marco de la Comisión Binacional México - España.

Al respecto, explicó que no es un procedimiento discrecional, sino administrativo y reglado en el que hay que acreditar una serie de requisitos para determinar si se concede.

"Ni prejuzgan ni dejan de prejuzgar ninguna situación; se hace con respecto a unos requisitos determinados que si se cumplen se conceden los visados, como han sido en esos casos", apuntó.

En tanto, el canciller Marcelo Ebrard comentó que respetan las normas y decisiones tomadas por España en el ámbito de su competencia, lo cual no afectaría ningún procedimiento legal en su caso.

"Yo diría que para estos personajes y otros, pues eso no los exculpa ni los sustrae a la acción de la justicia, cuando haya alguna acción fundada y motivada en México, pues inmediatamente procederemos como siempre lo hemos hecho con España respecto a otros casos; no es el caso hoy, pero si llegara a ser, procederíamos", manifestó.