Visitan Six Flags para supervisar si cumple con normas de sanidad

El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea) informó que este sábado realizó una visita de revisión al parque de diversiones Six Flags, al sur de la ciudad, a efecto de corroborar que atendieran las medidas de protección a la salud requeridas para su operación.

Destacó que el personal de verificación recorrió las instalaciones y corroboró que los empleados del lugar portan el equipo de protección personal, consistente en cubrebocas y caretas o goggles; el lugar cuenta con barreras de acrílico en las taquillas y utilizan tapetes desinfectantes, además de que colocan material informativo sobre las prácticas preventivas (lavado frecuente de manos, estornudo en ángulo interno del codo y distanciamiento social).

Asimismo, la dependencia corroboró que contaran con filtros sanitarios tales como la toma de temperatura, gel sanitizante en los accesos para su aplicación a las personas que ingresan al lugar y no permitir la entrada sin el uso de cubrebocas; que se respetara la distancia mínima de 1.5 metros entre las personas que integran las filas para el ingreso a los juegos y atracciones, así como colocar señalética para marcar los asientos de estos que no deben utilizarse, por mencionar algunas medidas.

El Invea indicó que llevará a cabo las labores de supervisión y vigilancia a este tipo de establecimientos, a efecto de corroborar que se atiendan las medidas de protección a la salud correspondientes a su sector.