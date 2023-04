Vivimos una transformación de cuarta: Anaya

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).- Ricardo Anaya Cortés, excandidato presidencial, sostuvo que en México vivimos una "transformación de cuarta" que conduce al país hacia "un régimen autoritario de corte populista".

A través de un video que compartió en sus redes sociales, Anaya señaló que la manera en que el presidente Andrés Manuel López Obrador está concentrando todo el poder "es muchísimo más grave de lo que mucha gente cree".

El excandidato presidencial del PAN consideró que López Obrador encabeza un régimen autoritario y populista, y dijo que muestra de ello es "la obsesión de control, que se traduce en la concentración del poder en manos de una sola persona".

"El desmantelamiento de todos los contrapesos, que incluye la persecución de opositores que estorban y, en el caso presente, la destrucción de instituciones como el INE, el Inai, además de los ataques a la Suprema Corte", mencionó.

"Los regímenes autoritarios siempre acaban mal, con mucha gente sufriendo y perdiendo lo poco que tenía. Y, por el contrario, la realidad es que los países más desarrollados del mundo, en los que la gente vive mejor, tienen democracias funcionales y sistemas de mercado, no regímenes autoritarios", advirtió.

Anaya Cortés dijo que en México "la lógica es muy simple", y denunció que para poder concentrar todo el poder, López Obrador está destruyendo o tratando de destruir a sus opositores y a todos los contrapesos".

"Si lo permitimos, esto va a acabar muy mal. Y fíjate, hasta los seguidores de López Obrador deberían preguntarse qué pasaría si llega a la Presidencia alguien a quien detesten, cuando ya no haya contrapesos y otro presidente autoritario pueda ejercer su poder sin límite. Por eso digo que esto a nadie le conviene", sentenció.

Finalmente, aseguró que, pese a ello, "aún hay esperanza", principalmente porque hay una institución que está resistiendo y encabezando la defensa de la Constitución, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Ya detuvieron el Plan B electoral y la militarización. Gracias en buena medida a la Suprema Corte y a su presidenta, aún hay esperanza, pero no tenemos mucho tiempo. En 2024 tenemos que salir de manera masiva a votar, sí en contra del autoritarismo, pero sobre todo a favor de la prosperidad, a favor de la seguridad y a favor de la libertad", declaró.