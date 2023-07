Vocera del PRI lanza mensaje tras salida de senadores

CIUDAD DE MÉXICO, julio 3 (EL UNIVERSAL).- Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga Delgado renunciaron al PRI, tras décadas de militancia. La noticia provocó múltiples reacciones en la esfera política del país; mientras que algunos lamentaron la decisión hubo otros que celebraron su salida.

Tal es el caso de Paloma Sánchez, diputada federal y vocera del Partido Revolucionario Institucional (PRI) quien lanzó un contundente mensaje a través de su cuenta de Twitter, mismo que acompañó con un meme de Wendy Guevara de "Las Perdidas", personalidad en tendencia en últimas fechas,

Además, publicó un par de mensajes donde aprovechó para agradecer de forma irónica por el espacio para las nuevas generaciones.

En su cuenta de Twitter, la política escribió: "políticos viejjjjjjjjoooooooos" y posteriormente dio retuit as múltiples opiniones que descalificaban a Osorio Chong, Ruiz Massieu y Ávila por la creación del movimiento político "Congruencia por México".

Ello, luego de que en conferencia de prensa los expriistas anunciaron su separación del PRI para formar un nuevo movimiento político, tras la destitución de Miguel Ángel Osorio Chong como coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRI."Aquí nadie habla mal de nuestros Comités, todos son liderados por priístas comprometidos con el partido, que trabajan diariamente por sus estados y por México.Sus liderazgos se los ganaron desde jóvenes, pintando bardas, acomodando sillas para los mítines y recorriendo las calles.Lo que no les gusta a esos que se fueron es que la militancia les exija el trabajo y compromiso que nunca dieron.Mi respeto y cariño siempre Presidentas y Presidentes de los CDE. Los Admiro mucho", escribió la también presidenta del Movimiento PRI.mx¿Qué dijo Alito Moreno tras la salida de excompañeros del PRI?Alejandro Moreno, presidente del PRI, también emitió un mensaje a través de su cuenta de redes sociales tras el anuncio de la creación del Movimiento Congruencia por México.En un video titulado: Mensaje al presidente @lopezobrador_ y al priismo nacional aseguró que "lo mejor del PRI está en el PRI".Además, arremetió contra Osorio Chong, Ruiz Massieu, Ávila, Mayorga y otros políticos que anunciaron su salida: "Quienes hoy se van del PRI lo hacen porque saben que en este partido se acabaron los militantes de primera y de segunda y se acabaron darle espacio a los que chantajean y no buscan a la militancia.El presidente del PRI aseguró que el partido no volverá a ser de quienes sólo buscan un cargo político.