Vocero regala el libro de AMLO

Ciudad de México.- Arturo Ávila, diputado federal y vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, regaló el libro "Grandeza", del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a todos los integrantes de su grupo parlamentario.

Se trata de una nueva compra masiva a cargo de funcionarios de Morena, realizada por Ávila Anaya, y que fue repartida a los 253 legisladores guinda.

Arturo Ávila adjuntó una tarjeta en la que agradece a sus compañeros por ser parte de la autollamada Cuarta Transformación.

"Este detalle es un abrazo hecho símbolo, un recordatorio de que la transformación nace de las personas que no se rinden, que caminan juntas, que sirven con convicción y que nunca olvidan para quién es la lucha. Gracias por estar, por creer y por sostener la esperanza. Servir al pueblo es el mayor honor. Arturo Ávila, diputado federal", señala la tarjeta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"¿Indigna regalar un libro? Es un libro que me costó 100 pesos. Me gasté 30 mil pesos porque cada libro me lo dieron en 100 pesos", dijo y afirmó que se trata de un regalo bien pensado, pues muchos congresistas regalan alcohol u otras cosas.