Volver a semáforo rojo afectaría más la economía, advierte Sheinbaum tras aumento en hospitalizaciones

Ante el crecimiento de hospitalizaciones por Covid-19, que en la Ciudad de México ya registran 3 mil 553 entre camas generales y de intubación, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la población a seguir tomando las medidas pues retroceder a semáforo rojo afectaría más la situación económica que viven los capitalinos.

"Es importante que la ciudadanía sepa que está creciendo el número de hospitalizaciones y que sólo entre todos, y a pesar de que ya llevamos muchos meses con la pandemia, vamos a poder regresar una situación que no sea así, sin necesidad, a lo mejor las grandes restricciones que tuvimos en abril y mayo", dijo.

Expuso que todos los días se revisa la situación de la capital y se analizan las medidas a tomar, por lo que se retomaron las reuniones diarias con la Secretaría de Salud federal y entidades hospitalarias. Añadió que se apelará para no afectar la economía.

"Las decisiones que tomamos siempre lo hacemos pensando en la situación económica de las personas, porque sabemos el impacto que esto puede tener, entonces, evidentemente, no queremos rebasar de capacidad hospitalaria, pero también entendemos la difícil situación económica que todavía viven muchas familias", comentó.

Confirmó que ya se registra una saturación en algunos hospitales, de los más de 60 públicos y privados que atienden a personas con Covid en la Zona Metropolitana del Valle de México, que enferman gravemente. Destacó que en promedio, todavía hay una capacidad considerable.

"En algunos ya hay saturación hospitalaria y en otros no. Lo que hablamos cuando hablamos de la saturación general, pues es en promedio de todos los hospitales y por eso esta la app, para que se conozca si hay camas, si no hay camas en cada uno de los hospitales para que se pueda orientar, entonces, en efecto hay algunos que están saturados, pero hay otros que todavía tienen disponibilidad", explicó.

Refirió que con la forma universal de atención en la Ciudad de México gratuita, el IMSS, el ISSSTE, la Sedena y Marina también atienden a pacientes Covid-19, sin ser derechohabiente, lo cual ha beneficiado para que no haya una saturación mayor.

"Entonces esta forma universal de atención, es lo que nos permite pues la atención a las personas y en algunos hospitales ya habrá saturación, pero en otros todavía hay disponibilidad (…) Se ha estado trabajando mucho desde el inicio de la pandemia para que haya una atención similar, se comparten lo que ellos llaman los algoritmos médicos de medicamentos terapéuticos, en fin, en distintas formas de atención que permiten dar la posibilidad de ser bien atendidos en cada uno de los hospitales que tienen su sede en la Ciudad de México e inclusive en el Valle de México", dijo.

Al cuestionarlo si volverán a operar los hospitales que regresaron a atender sus especialidades ante la disminución de Covid, comentó que sí, en la medida de las posibilidades y como vayan incrementando más los casos.



Sheinbaum Pardo destacó que las acciones restrictivas, que buscan disminuir contagios, que se han implementado en las últimas semanas apenas se estarían reflejando. Apuntó que esta semana se vería reflejada la reducción de una hora en los restaurantes y la próxima se vería reflejada la suspensión del programa ReAbre.

"Entonces son medidas que ustedes saben, se notan tiempo después, pero nuestro objetivo y responsabilidad es estar informando a la población. Lo que hemos atendido en la Ciudad de México respecto al Covid, no solamente ha sido un esfuerzo al gobierno, sino principalmente de la ciudadanía y por eso siempre vamos a apelar a la participación ciudadana", comentó.