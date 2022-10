"Voto de Morena a favor del PEF 2023 será una traición"

A-AA+

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, aseguró que si Morena vota a favor del Presupuesto de Egresos de la Federación, "estará traicionando a los mexicanos".

Así lo dijo desde el estado de Hidalgo, donde llamó al mandatario local a pedirles a los legisladores guindas que den marcha atrás al proyecto presidencial.

"Si el señor gobernador del estado no le dice a sus diputados de Morena que voten en contra de este presupuesto, estará traicionando a los hidalguenses", subrayó.

El líder priista encabezó una de las 300 asambleas qué realizará su partido en todo el país para explicar y recoger la opinión de la ciudadanía sobre la propuesta del Presupuesto federal para el próximo año.

Acompañado de la diputada Carolina Viggiano, sostuvo que Morena es quien en verdad traiciona a la Patria, ya que aprobó la Ley de Ingresos sin cambiarle una coma, rechazando propuestas del PRI que buscaban estímulos para las personas con discapacidad, que productos artesanales tuvieran una reducción en impuestos, al igual que para los campesinos.

"No hay recursos para obras nuevas ni para atender ningún tipo de cáncer, por eso es que a través de los diputados y alcaldes, deben hacer saber lo que realmente se requiere en sus distritos y municipios", señaló ante militantes y simpatizantes.

Moreira Valdez aclaró que el PRI no está en contra de los programas sociales, pero sostuvo que otra prioridad debe ser dotar de recursos a comunidades con falta de electricidad, drenaje o falta de alimentos.

El diputado federal señaló que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el siguiente año es insuficiente para atender las problemáticas que aquejan a los estados y reprochó que se estén dando más recursos a las obras del Gobierno federal como el Tren Maya. Por lo que afirmó, que mientras Morena no modifique el proyecto, la bancada tricolor votará en contra.

En presencia de los legisladores presentes, los legisladores Sayonara Vargas, Norma Aceves Montserrat Hernández y Marco Mendoza, tras señalar que en el PEF se quitaron 22 mil millones de pesos al campo, retó a Napoleón González Pérez, secretario de Desarrollo Rural de Hidalgo, a exigir a los diputados federales morenistas a votar en contra de este presupuesto "que traiciona a los campesinos e hidalguenses".

Además, retó al gobierno estatal, que encabeza Julio Menchaca, a pedir 500 millones de pesos para los pueblos mágicos.

Por otra parte, en Coahuila, los diputados federales Rodrigo Fuentes y Jaime Bueno encabezaron otro encuentro con presidentes de comités municipales, sectores y organizaciones del partido, en donde los especialistas Mario Di Constanzo y Francisco Lezama relataron el panorama en materia de presupuesto que se avecina para esa entidad, mismo que calificaron de "adverso".

El próximo lunes, la diputada federal Montserrat Arcos hará presencia con estas asambleas en el estado de Tamaulipas.